蘇建榮：先推下波稅改 修財劃法

2018-07-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨舉辦新、卸任部長交接典禮，新任部長蘇建榮表示，上任後的短期目標，是下一波稅改與財劃法修法，但得配合行政院施政時程；未來施政將著重兩個主軸，一是確保財政健全，二是強調稅務、關務改革，做好永續財政基礎。

確保財政健全 及稅務、關務改革

蘇建榮強調，自己從學術界來，深知財政為庶政之母，國家建設、社會發展沒有穩健財政，一切都是空談；如今，國家面臨嚴峻財政挑戰，接下部長一職，責任繁重，政務經緯萬端，沒有高興的心情，而是深感責任繁重，自己將不改初衷，決心為國家做好財政工作。

蘇表示，他將盡所學所能，用過去的學術基礎、工作經驗，做好財長工作，請求同仁一起努力，以不負國人期望；未來施政將著重兩個主軸，一是確保財政健全，二是強調稅務、關務改革，做好永續財政基礎。

他說，財劃法的精神是「調劑盈虛」，兼顧區域均衡發展，提升地方財政自由，目前財劃法修法架構已出爐，主要是「把餅做大」，讓分配到地方的稅增加，但也須兼顧中央財政問題；至於薪資所得的成本可核實扣除，在學理上有它的合理性，但並非所有成本項目都能扣除，財政部提出改革方案前，將會通盤檢討。關務改革部分，蘇建榮強調，將強化邊境管理，精進緝毒業務，有效杜絕毒品於關口，讓人民能夠安居樂業。

另對於金管會主委顧立雄表示將來拜訪溝通五大稅制建言，蘇建榮說，原則上同意降低權證避險證交稅；至於長照、年金保險扣除額及台版個人儲蓄帳戶（TISA）因涉及稅損、公平性問題，須通盤考量，會再進一步與顧主委溝通。