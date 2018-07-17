徐國勇：做好安居 為拚經濟打底

2018-07-17

〔記者林良昇／台北報導〕新任內政部長徐國勇昨走馬上任。他表示，內閣是拚經濟內閣，他的工作就是讓「安居」的部分做到最好，他到內政部是一個人上任，沒有帶人來，因為他對同仁有信心。徐也表示，接任內政部長與選戰佈局無關，他不能進行助選的行為，什麼都聯想到選戰，比較狹隘。

單槍匹馬上任 對同仁有信心

內政部昨舉行新、卸任部長交接典禮，卸任內政部長的葉俊榮在行政院秘書長卓榮泰監交下，將印信交給徐國勇。卓榮泰致詞時表示，徐對政策的論述又快又準，希望徐到內政部後辦好三件事情，包括社會治安、都市發展、心靈平安。

葉俊榮則說，他對徐國勇充滿信心和期待，因為徐對立院非常嫻熟，他也期待本來在立法院上會期就該順利通過的都更條例、社團法、建築法等法案能夠在下會期通過。

接內政部長不是為了選舉

徐國勇致詞時表示，內閣是「拚經濟內閣」，要讓台灣的環境適合讓經濟發展，「安居」是內政部最大的工作，內政部有做好，就有拚經濟的基礎。

徐國勇在交接後受訪表示，年底大選的查賄工作，檢察官與調查局是主力，警察會全力協助。而對於外界認為他接任內政部長是為選戰佈局，徐國勇說，內政部長不適合助選，他不能進行助選的行為，所以並非為了選舉，聯想到選戰比較狹隘，不必用選舉的角度去看。

徐國勇強調，「安居」中最重要的都更條例、社會住宅、危老條例等，還有相關反毒策略、查察毒品，加強社會治安，包括組織犯罪、詐欺等，更是要請警察多費心，都是內政部很重要的工作。

徐國勇說，拚經濟要有基礎，如果台灣環境不好，投資有顧慮，經濟不容易發展。台灣在國際的治安評比相當好，晚上出去不會有顧慮，這是台灣引以為傲的地方，只要「安居」環節做得好，拚經濟就做得好。

對於媒體詢問，有人認為徐國勇從立委到政院發言人、內政部長是「三級跳」，徐國勇則說，他當政院發言人、政務委員都是特任官，等同部長，立委也等同部長，他九十四年就當立委，應該沒有所謂三級跳，職位都一樣，都為人民服務。