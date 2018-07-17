蔡清祥掌法部 向假新聞宣戰

2018-07-17

就職提5大期許 盼檢、調等五大系統合作「讓人民有感」

〔記者楊國文／台北報導〕賴清德內閣局部改組的閣員昨天上任，新任法務部長蔡清祥在交接典禮時提出「五大期許」，希望法務部所屬檢察、調查等五大系統能發揮團隊合作精神，整合資源和力量來加強打擊毒品、電信詐欺和年底九合一選舉查賄等工作，「要讓人民有感」。蔡並提及，現今訊息快速傳播，對假新聞或民眾誤解的事，應即時主動澄清說明，絕不可任其擴大惡化。

對於網路謠言及假新聞氾濫的亂象，蔡英文總統已多次要求黨政部門須採取積極作為。蔡前天在民進黨全代會上表示，務必要正視假消息傳播的嚴重性，行政部門、立法部門及黨部，絕對不可以漏接輿情，更要做好橫向聯繫，用最快的速度澄清，以最快的速度把正確的消息傳遞出去，絕對不能放任錯誤的資訊造成傷害，更不必因為唱衰的聲音，或是許許多多的假消息而自亂陣腳。

法務部昨舉行卸任、新任部長交接典禮，原法務部長邱太三爆料，上週四已和蔡清祥交接法案、人事、預算等重點工作，邱笑稱當時才驚覺法務部工作真的很繁重；他並以感性口吻對同仁道別，祝福說「（法務部）有你們真好」、「有他（指蔡）真好」。

蔡清祥致詞表示，當檢察官以來，就深刻體會民眾對法務部、檢察機關的期望，不敢稍有鬆懈，而法務部有檢察、調查、政風等工作，因此洋洋灑灑提出「五大期許」，希望同仁共同打拚。

蔡清祥首先希望同仁能找回崇高的工作使命感和熱情，勇於承擔，勇往直前；蔡也要求調查局、廉政署應本著「成功不必在我」精神，肅貪工作上要去除本位主義，落實合作協調機制。

蔡強調，「我們的工作成果，必須符合社會的期待、得到社會的肯定」。蔡也指示，九合一選舉應特別注意境外勢力以金錢暴力介入。

蔡清祥指出，現今訊息快速傳播，好的政策要讓媒體多了解，對於正向的消息應主動提供媒體報導，讓社會大眾明瞭並有感，對假新聞或民眾誤解的事，也應即時主動澄清；至於負面報導，也不避諱向媒體解釋，並虛心檢討，絕不可任其擴大惡化。

年底九合一選舉

「注意境外勢力介入」

對於任內是否執行死刑？蔡清祥昨未明確表態，僅指他沒有宗教信仰，須先全盤了解後才能決定，但不忘強調「會重視外界的聲音」。蔡清祥也認為，身為首位檢察官出身的調查局長，並擔任法務部長，這讓他對檢調有更多的了解，更能強化檢調的功能和合作。

針對近年來一再發生要犯外逃事件，蔡清祥指出，個別的要犯獲得交保而潛逃，究竟是檢察官或者法官裁定給予交保，會個別和檢察首長、司法院研究如何解決。