墾丁青年活動中心 被控「租小佔大」

2018-07-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團墾丁青年活動中心成立逾卅五年，在墾丁國家公園以「租小佔大」方式，將青蛙石海岸遊憩區包入墾丁青年活動中心景點，非住宿遊客須繳錢才能入內觀光。墾丁商圈發展協會理事長柯義忠不滿痛批，青蛙石、「戀愛港」秘境被救國團當成自家後花園，更在馬路上用鐵門圍地，封閉不讓車子進入。

遊客入園路過 需收費

青蛙石為國家公園內自然天成的奇岩，但離譜的是，一般觀光客要接近此景點，因緊鄰墾丁青年活動中心旁，須額外自掏腰包付費給救國團，才得以入內遊憩。

當過恆春鎮代表會主席的柯義忠指出，墾丁青年活動中心未出現前，老一輩墾丁人喜歡去青蛙石約會，出入自由也不受限，在秘境「戀愛港」更可欣賞貓鼻頭夕陽落日，是墾丁最棒視野的私房景點，結果救國團出現後一切都變了調。

「國有地憑什麼向旅客收費！」柯義忠質疑，大灣至小灣的青蛙石海岸岬角國有土地，因出入口被救國團掌控，居民進入得看救國團守衛臉色，外地人進去要付錢過路，只有住宿客免費，被救國團當成自家後花園。柯透露，過去原本有兩條車路能進墾丁青年活動中心，救國團將其中一條路封死，只剩一個出入口，在另一條路上收費，壟斷青蛙石觀光資源已有數十年之久。

黨產會︰救國團無青蛙石等產權

行政院黨產會發言人施錦芳表示，根據黨產會調查，救國團名下並無青蛙石產權，僅向政府承租墾丁青年活動中心國有地，救國團將路堵死情況存在已久，已妨礙墾丁交通車流，救國團應該改善。