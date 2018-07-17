促轉會清查不義遺址 國防部軍監依舊肅殺

2018-07-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會清查全台不義遺址，昨日首度揭露白色恐怖年代「國防部軍人監獄」現狀，當年囚禁政治犯的「信監」牢房仍保存良好，軍監內更有從未曝光的「龍泉刑場」，以及題有「回頭是岸」四字「獬豸」神獸，現場瀰漫白色恐怖肅殺氛圍。

促轉會委員楊翠說，戒嚴時期位於新店的「國防部軍人監獄」是過去無法進入調查的場所，國防部二○○五年裁撤新店軍監，隔年移交法務部矯正署設新店戒治所，七月十日促轉會首度入內調查，發現曾撥交給保安司令部軍法處看守所安坑分所的「信監」牢房，當年關押政治犯的場域空間至今存在。

停屍間、地藏王廟還在

楊翠指出，新店軍人監獄的放風地、停屍間、祭拜地藏王的小廟都還在，專門關押政治犯的仁監、信監、智監，仁監現為戒治所使用，信監、智監牢房閒置，所方透露倉庫還留存一些早年檔案，未來會進一步調查。

關過雷震、黃信介

據促轉會調查，信監總共有十五間牢房，一間關押卅名以上政治犯，包含雷震、黃信介、姚嘉文、張俊宏、陳英泰等人。以一九五五年一月為例，在二四一一名受刑者中，有八七○名被冠上「叛亂」罪名。

促轉會查出，興建於一九五二年的新店軍人監獄，為前國防部軍法局長包啟黃中將一手打造的政治煉獄，鄰近軍監的「安坑刑場」開張後，包男因貪瀆、姦淫犯人妻女，被蔣介石諭令槍斃在安坑刑場；其他被處決的政治犯，更有台獨第一烈士陳智雄、泰源事件江炳興等人。

此外，促轉會副主委張天欽表示，將塗銷公告應予平復司法不公之刑事有罪判決，估計符合「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利案件」有一萬三千四百件。