向誰追討中廣中影？ 先釐清買主是否善意第三人

2018-07-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬英九在三中交易案，涉犯「證券交易法」特別背信等罪，行政院黨產會據北檢起訴內容，認為中影案、中廣案交易極不合理，也顯示黨產被人賤賣，若認定買下中影的正崴董事長郭台強非屬「善意第三人」，淪為私產的不當黨產將全部收歸國有。

黨產會委員透露，北檢偵結起訴後，下一階段要認定被國民黨脫手的黨營事業中影、中廣為附隨組織，這部分沒有問題，較複雜的是認定後要如何收歸國有。

中影賤售極明顯 可能先處理

據了解，因中影案比中廣案單純，資產低價出售非常明顯，且未像中廣案涉及其他機關NCC、頻道問題，黨產會未來可能先中影、再中廣，逐一收網處理。

「中影是接收日產給黨營事業賺」委員指出，黨產會針對「轉帳撥用」國有房舍變黨產，向國民黨追徵八．六億元，中影案有異曲同工之妙，十九間日產戲院戰後「撥歸」黨營事業，國民黨憑什麼將原是「國產」的戲院，轉賣給郭台強及他人。

委員強調，中影案無關黨政軍退出媒體，馬英九無償奉送三三○部中影電影版權給財團未計入賣價，更無視導演侯孝賢陳情信，還賤售新世界大樓、華夏大樓、中影文化城，讓國民黨損失十二．三億元。

據了解，黨產會在處理中影、中廣案，將首度處理「善意第三人」或「非善意第三人」問題，將依法和事實認定「知情」或「不知情」，換句話說，買方知情與否，將是善意或非善意的關鍵。若是善意第三人，黨產會將向國民黨追討；若非善意第三人，將向郭台強追討買下的中影股權、大樓產權，並收歸國有，不會讓其「物超所值」坐擁國產。

委員提及，大企業投資購買前會進行資產評估，不可能不知是買貴或買便宜，「知道買便宜卻說不知道」，這能算善意第三人嗎？