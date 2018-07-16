德駐台代表 批中幼稚

2018-07-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國在台協會處長歐博哲將於七月下旬離任，他曾多次公開支持台灣參與國際事務，在接受本報系專訪時直言，中國強迫航空公司改名，「幼稚且沒有意義」，而不論在公衛、航空及反恐議題上，「地圖都不應該出現空白」。歐博哲強調，台灣是有能力的重要夥伴，這些壓力他們都看在眼裡，也正因如此，德國更要堅定地發聲。

逼改台名稱 有害無利

歐博哲強調，德國期盼台灣有意義地參與國際事務，也不希望看見兩岸關係中出現任何壓迫之舉，若有任何牴觸這些原則的事情發生，德國就必須站出來說話，否則德國就不是信守承諾的夥伴，「這正是國支持台灣國際參與力道更勝以往的原因」。

排除台灣 愚蠢且危險

歐博哲受訪時說道，「我們看見壓力正在升高」，正因如此更需要發聲。以國際公衛而言，所有夥伴需要相互連結，「地圖不應該出現空白」，而台灣顯然能有意義地參與，是有能力且重要的夥伴。除此之外，在航空、打擊犯罪及反恐等議題上也是如此，例如台灣桃園機場是亞洲最重要的樞紐之一，怎能將台灣排除在國際民航組織之外？他批評說，這些作法是愚蠢（stupid）且危險的（dangerous），更非德國所樂見。

國際事務 台灣是重要夥伴

對於近半年中國強力施壓國際企業矮化台灣名稱，歐博哲也直言，一個政府用奇怪的方式改變台灣名稱，既不實際、也沒有政治責任感，「幼稚（childish）且沒有意義」；他認為這種意識形態的鬥爭令人遺憾，沒有任何人從中獲利，更遑論政府本不能強迫企業往東還是往西。他反問，目前為止他們取得了什麼成果呢？「除了使人心情差和激怒顧客以外，什麼都沒有」。

歐博哲重申，德國聯邦政府的基本立場是希望台海維持和平穩定、維持現狀，但中國這些作為僅僅激化民族情緒與意識形態，不利於維護兩岸穩定。