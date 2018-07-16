2018-07-16

記者鄒景雯／特稿

民進黨週日召開全代會，國民黨忙著針對執政黨兩年來的施政成效回擊與批駁，卻疏忽或是刻意採取鴕鳥政策，無視一件致命性的危機正襲向了國民黨的上空，那就是馬英九官司問題的處置。基於政黨政治仍是民主體制的重要配套，這個倒數時刻，實在不得不提醒國民黨：懸崖勒馬。

稱之為倒數，在於國民黨已經計畫在本週三邀請馬英九到中常會提出「三中出售過程」說明，該黨甚至準備運作中常委為馬背書，如果吳中央的戲碼真要這樣編唱，國民黨不就是最後時間、不也就是步上了懸崖邊了嗎？

這問題之所以嚴重，在於兩點，第一個涉及到黨領導者的價值判斷與人格特質。這次北檢因有新事證從而重啟調查的過程，出土了一份文件很引人注目，那就是二○○八年七月四日時任黨秘書長的吳敦義上了一份簽呈給吳伯雄主席，表現出對三中案的道德勇氣，所謂「銀未入手、貨已失控，不合理交易原理至明」，還就中影的回算機制，預言「必受魔考」，這些有見識的判定，如果吳主席今天不惜自我抹滅，要嘛是當年暗地錯奏了馬前主席，要嘛是現在無膽擇善固執，究竟屬哪一者？倘若這一點無法自圓其說，今後如何號令全黨？國民黨還能不危？

第二個是國民黨中常會集體決策的判準何在。我們舉二○一三年的九月政爭時的程序做為對照。當年，王金平並未被起訴，馬主席親自坐鎮考紀會決議黨紀處分王，中常會並且通過直接開除王金平的黨籍，甚且在中央黨部大門貼出公告示眾；按照以上的紀律嚴明，反觀先因洩密案遭高院判刑四個月、現又因三中案被起訴的馬英九，國民黨不僅毫無黨紀處分的討論，竟欲押著整個中常會「追認」馬英九一人的黑箱獨斷、清廉蒙塵，箇中的是非何在？這種面對「貴二代」與「土黨員」的差別待遇，就是國民黨的黨性本質？即使同為「土黨員」的吳敦義已經選上了主席，中常會也要遂行這種族群「自殘」，才能取悅國民黨強大的陰影，換得在國民黨內卑微的喘息？如果事實就是這樣，如何團結當今以「土黨員」為多數的國民黨？如果事實不是這樣，中常會標準不一、因人設事的理由又是什麼？能夠給全國望治選民一個起碼的交代嗎？

忠言逆耳，良藥苦口，國民黨現在的景況，連十年前的民進黨都不如。當年，陳水扁被起訴時，民進黨該挺、該切？黨內各據立場、意見對峙，公開論辯交鋒，分裂在所不惜；而今的國民黨，被馬英九一人玩在股掌、沉淪深淵，全黨上下竟無一點自覺反省、救黨圖存的異音，即將滅頂，還有閒情逸致朝外吐口水，這種黨，不是亡了也罷，是什麼？