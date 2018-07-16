賴列政績 「民進黨做到了」

2018-07-16

〔記者邱燕玲、楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德昨在民進黨「改革政績一定營」共識營中報告執政兩年的成果，他以「國民黨做不到，民進黨做到了」、「國民黨雖然做了，但民進黨做更好」、「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」區分，列舉民進黨的政績，強調「改革在這裡，進步看得見」。

相較於民進黨主席、蔡英文總統對國民黨砲火全開，賴揆以「正面表列」方式，向黨內報告這兩年來的執政成果。

賴揆報告指出，行政、立法合作，兩年來已通過五一五項法案；兩年來共核定五○七項計畫方案，其中經費達一百億元以上者共計七十九項。

賴揆舉例，「國民黨做不到，民進黨做到了」的包括：年金改革、轉型正義、公投法、政黨法、體改、電業自由化、促進能源轉型、留住外籍專業人才、完成重大地方建設、省府走入歷史。

賴揆說，「國民黨雖然做了，但民進黨做更好」則有：拚經濟、長照、反毒、防制空污、社會住宅、自來水普及率。「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」的有：處理不當黨產、照顧農民／食安五環、修改所得稅法、生生不息政策、危老建築加速改建、農田水利會改制、新創、兒少儲蓄帳戶。

賴揆強調，這次民進黨完全執政，肩負歷史使命與人民期待，比起以往更為沉重，為了台灣，勝利是無可取代的，盼未來更團結一致，迎向台灣長遠的勝利。

蔡要求首長下鄉說明施政

另外，在共識營中，蔡英文也認為政府部門對外政策溝通能力不足，蔡要求部會首長下鄉說明政府施政，政務官下鄉時還可以上電視接受專訪、打廣告，黨內立委也要多幫忙。

與會立委表示，行政部門畢竟不是選舉團隊，並沒有將政策轉化為庶民語言的能力，因此部會首長就顯得重要，也希望部會首長能多聽聽有選舉經驗的立委意見，甚至請立委來協助。