吳回擊蔡英文：民進黨把鵝拔到沒毛

2018-07-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡英文總統批評國民黨是當年製造問題的人，不僅不反省，還反過來說要教訓改革的人；國民黨主席吳敦義昨舉「肥鵝理論」反擊，強調改革不能太急躁，應循序漸進，「國民黨當年把鵝養得肥肥的，如今民進黨卻拔到沒毛」。

吳敦義昨天傍晚在高雄出席國際獅子會300-D2區總監交接就職典禮。吳敦義受訪強調，現在雖然失業率低一點點，但派遣工創史上最高的八十萬人，「蔡英文能夠說現在經濟是二十年來最好嗎？」兩岸過去和平發展，一中各表的九二共識，中國客、中國學生經常來台，與現在能比嗎？

吳敦義表示「我們也改革很多呀！」全民健保沒有造成是非，他當年對產業創新條例，把全國中小企業與大企業對等待遇，高科技與一般傳統產業都從二十五％營利事業所得稅，降到十七％，每年營所稅都超徵，證實經濟好。

反問蔡 改革有公平嗎 有合憲嗎

吳敦義強調，這就是「肥鵝理論」，把鵝養得肥肥的，高興牠就抖一抖，掉下來的鵝毛都超過大畚斗，但現在把鵝拔到沒毛，鵝血滴下來也沒一根湯匙多。

吳表示，改革是該做的，但是年金或退撫基金操盤，也有很大改善空間。他舉新加坡淡馬錫操盤十年平均收益為例，指每年有二位數投資報酬率，台灣如果能有五％投報率，四兆元退撫基金一年就能增加二千億元收入，怎麼會有軍公教退撫基金破產？但現在退撫基金投報率那麼低，僅○．五％、甚至負○．二％。

吳反問蔡英文「改革有公平嗎？有合乎憲法嗎？」如果有，民眾就不會抗爭了。政府改革應多溝通，不要太急躁，像這次發出年金通知單，十個有八個錯誤，民怨沸騰不是沒道理。

吳說，他從沒講改革不對，馬政府也曾對年金改革，但當年改革十八％，是因為陳水扁要一次降到六％，馬總統希望先降到九％。吳認為國民黨的改革是比較溫和、有溝通的改革。