蔡重批：過去的政府太怠惰了

2018-07-16

〔記者邱燕玲、楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、蔡英文總統昨出席民進黨共識營及全代會活動時，細數民進黨這兩年來的政績，並火力全開、將砲口對準國民黨，強調這兩年來的急行軍，也許姿勢不夠優雅，但是台灣環境真的太艱難了，「過去的政府太怠惰了，沒有急行軍，台灣根本來不及跟上全球局勢的變化」，「當年製造問題的人不僅不反省，現在還反過來說要教訓改革的人」。

製造問題的 反過來教訓改革的人

民進黨昨上午召開「改革政績一定營」活動，邀集縣市長參選人、立委、政務官等座談；下午召開全代會，為縣市長參選人造勢。小英在這兩場活動致詞時，一反過去溫和談話，對國民黨過去的執政展開猛烈攻擊。

蔡指出，這兩年來黨產會成立了，被政黨侵占的不當黨產，一件一件被追討；促轉會也成立了，如果不是民進黨執政，這些改革不會發生。前陣子，已經封存的核四廠，台電已經把燃料棒送到美國處理。「非核家園的理想，在我們手上穩健落實，我們不會讓台灣缺電，而且也證明了綠能絕對不貴，比危險的核電更便宜」。看到國民黨說「以核養綠」，「我們實在要問問他們，過去他們執政的時候，養出了什麼東西？」

蔡說，過去人民所期待，但國民黨一直無動於衷的司法改革，因為政黨輪替，才開始有了頭緒。國民黨執政下的農田水利會，淪為地方派系的政治工具。民進黨不像國民黨，利用執政去掌握農田水利會，反而是推動改革，將農田水利會改制為政府機關，讓它的公益性更強。「我要請問，國民黨執政會這樣做嗎？」

蔡指出，為了因應大家長期批評的稅制，民進黨也推動了稅改，提高企業的所得稅，但免除一般大眾的稅賦負擔，「如果不是民進黨執政，這些改革有可能發生嗎？」

她說，國民黨執政的時候，廿二Ｋ一度是年輕人薪資的天花板。民進黨執政之後，兩度調整基本工資，現在，廿二Ｋ已經變成整體薪資的樓地板，「這也是國民黨做不到的事」。執政兩年多來，台灣的經濟成長優於預期，「我想請現在每天批評不景氣、經濟不好的很多政治人物，要不要去看一看，過去國民黨執政期間，這些數據的表現？」