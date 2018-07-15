舊黨部大樓、華夏大樓交易 馬曾赴長榮總部 找張榮發洽談

2018-07-15

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署日前偵結三中案，起訴書揭露，前總統馬英九為拉攏長榮集團創辦人張榮發，屬意將舊中央黨部大樓及中影名下華夏大樓，一併賣給張，馬為此曾多次親赴長榮國際總部與張榮發洽談，最後達成兩棟樓包裹賣四十三億元結論，甚至順從張榮發的要求，將舊黨部大樓的點交尾款，從三千萬元拉高到一億元，使國民黨蒙受損失。

曾擔任長榮集團顧問的方寬銘證稱，他因曾擔任台北市政府文化方面的顧問，而結識馬英九，當年馬當上國民黨主席後，張榮發得知國民黨有意賣黨產，透過他找上馬。

方寬銘提及，馬英九起初指示中投前董事長張哲琛，拿舊中央黨部大樓、中影旗下華夏大樓及中廣旗下的松江大樓等土地平面圖給張榮發看，張榮發也曾實地場勘這三棟大樓，因張榮發認為華夏大樓現址，適合蓋樓高三十層以上的長榮集團總部，因此想買華夏大樓；至於松江大樓，張榮發也曾出價十七億元，但最後沒談成。

舊黨部開價30億 談成23億

方寬銘還證稱，針對舊中央黨部大樓，馬英九原開價三十億元，但最後馬帶張哲琛到長榮國際找張榮發，雙方談定舊中央黨部大樓價金為二十三億元、華夏大樓二十億元，並約定保留舊中央黨部大樓尾款一億元，等華夏大樓過戶給長榮後，就會付清舊黨部大樓的尾款。

時任長榮國際總經理的張明煜也證稱，二○○六年三月二十四日，張哲琛在長榮國際大樓的總裁室簽約，交易價格經張榮發指示，舊中央黨部大樓二十三億元、華夏大樓二十億元，長榮希望兩棟樓都取得，按協議書內容，中投要協助長榮以不超過二十億元取得華夏大樓，超過二十億元的差價由中投補貼。

簽約時也在場的時任長榮國際董事黃金山則證稱，張榮發原本想先簽華夏大樓，再簽舊中央黨部大樓，但國民黨說欠錢且華夏大樓需要時間，才改成先簽舊中央黨部大樓，華夏大樓只簽協議書，後來因華夏大樓一直無法交付，所以張榮發指示不付舊中央黨部大樓尾款一億元。

時任國民黨行管會副主委的林永瑞，今年四月十七日赴北檢作證時則證稱，舊中央黨部大樓的點交尾款，原先是談三千萬元，後來應長榮集團要求，才改成點交尾款一億元。