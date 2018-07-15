焦點評論》馬英九的明天

2018-07-15

記者陳杉榮／特稿

涉嫌賤賣國民黨黨產「三中」與舊黨部大樓的馬英九前總統，上週被依違反證券交易法之非常規交易、特別背信、刑法之背信等罪起訴，台北地檢署基於訴追犯罪的職責，讓一度死在黃世銘「我的特偵組」手中的司法正義起死回生，值得喝采！本案也符合一句台灣俗諺，「菜蟲吃菜菜腳死」，掌握權勢者不可能一輩子隻手遮天。

馬英九若是聰明人，他就應該早有預感，當他上任總統之初，把他的前任陳水扁送進監牢的時候，陳水扁就是他的前車之鑑。因為「廉潔」不是用喊的，更不是用裝的，必須被司法機關檢驗。穿著西裝的搶匪，不比穿著草鞋的竊賊高貴，人民的眼睛是雪亮的，有廉恥的檢察官也是，有操守的法官更是。

馬英九經過兩次台北市長選舉，兩次總統大選，擔任兩屆台北市長，兩任總統，還三度擔任國民黨主席，掌控權勢之大，動用資產之巨，無人能比；即使「黨國一體」因為陳水扁執政八年稍有裂解，龐大的黨產仍是國家民主發展的巨大毒瘤，同時卻是國民黨從事各種活動的金庫。

國人要問的是，馬英九選市長、馬英九選總統，「錢從哪裡來？」馬英九當市長、馬英九當總統，「錢到哪裡去？」規模這麼大的選舉，需要龐大的動員和組織運作，從沒有聽說馬英九選舉從家裡拿出一毛錢來，國民黨支付了全部經費嗎？政商各界龐大的政治獻金跑哪裡去了？馬英九清廉到不必還一點人情嗎？富邦併北銀疑雲重重，國發院土地被控賤售，只要檢察官用心，絕對可以掀開馬英九權力遊戲的真貌。

馬英九卸任總統後，沒有刑事豁免權，特偵組也修法解散，司法偵查不再受到阻礙。台北地檢署賣力偵辦中影、中廣、中視等三中交易案，起訴文書和錄音光碟卷證可以看出，馬英九為了收買政商媒人士，裝扮自己的王國，那副賤賣黨產圖利自己人的嘴臉，和他平常高掛在臉上的廉潔面具，相差是多麼的遠，反差是多麼的大，真是無比的諷刺啊！他還辯稱「沒有拿一毛錢」，卻把暴利放在「自己人」口袋，這就是馬英九對廉潔的最新定義！

做為一個卸任總統，被起訴拆穿面具，找國民黨中常會背書廉潔，還放眼二○二○，早就可以省省了！既然無心做公益，馬英九的明天，不是在法院，就是在往法院的路上。距離監獄，只有幾尺之遙。