民進黨今誓師 搭上世足風

2018-07-15

〔記者蘇芳禾、蘇永耀／台北報導〕民進黨今天召開全國黨代表大會，將以「改革挺下一代」為主軸，呼籲人民支持。兼任黨主席的總統蔡英文將在全代會上發表談話，強調她所領導的政府，正是為了年輕人的未來而努力，改革的過程雖然艱辛，但不能讓台灣走回頭路，民進黨要義無反顧帶著台灣往前走。

今開全代會 號召改革挺下一代

民進黨今天下午在台北圓山飯店舉行全代會，為總結執政兩年來的改革成績，上午先邀縣市長、立委、黨部主委等「大誓師」，進行「『改革政績』一定營」共識營，蔡英文將親自出席，凝聚共識。

由於今晚正好是世界盃足球冠軍戰，民進黨也搭世足熱，全代會上將安排黨籍縣市長候選人仿足球員牽著小朋友大進場，號召支持者支持「改革挺下一代」的「台灣隊」，蔡英文則以總教練的姿態出場。

蔡英文將在全代會發表談話，據了解，蔡英文將以「為年輕人打造一個更好的國家，是我執政最重要的責任」為題，先向年輕人喊話，說明他所領導的政府，正為了年輕人的未來而努力，民進黨政府過去兩年努力的，就是全力確保年輕人追求理想時沒有後顧之憂。所以，無論社會住宅、長照、稅改等就是要幫年輕人減輕負擔，創造機會。

蔡英文︰不能讓台灣走回頭路

蔡英文也將強調「掌握權力是責任」，並提醒黨內，會議地點台北圓山飯店是創黨所在地，選在這裡，就是要大家記得，「三十二來，民進黨為台灣的民主開始推動改革，過程一直是顛簸而艱辛」。尤其這一次執政推動的改革，是從結構、制度，把台灣做一次根本性的改變，也因而壓力更大、阻礙更多。

蔡英文期許大家，堅持正確的路，不要被謠言擊倒，不要自我懷疑。也相信台灣人會支持一個不計毀譽，願意並能夠帶領國家走向未來的政黨，而不是一個將帶台灣走回頭路的保守政黨。

面對中國對台壓力加劇，蔡英文也重申，「我們不能因為壓迫而屈服」，「要以負責任的態度，不卑不亢的面對外部的挑戰」。她並信心喊話說，「在國際上，台灣遠比大家所想的還重要」，「全世界都在關注，台灣能不能在巨大壓力下，守住主權、守住民主自由的價值」。