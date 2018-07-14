政戰局：中共是敵人 國軍要認清

2018-07-14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我國文攻武嚇不斷，除多次派軍機、軍艦擾台，並透過官媒誇大軍事演訓成效，始終不放棄刺探我國軍情。為建立國軍官兵敵情與保防意識，國防部政治作戰局撰寫的本週莒光園地專文「我們的心聲」，除呼籲官兵須認清中國統戰伎倆、強化抗敵意志外，更罕見直指官兵應認清「中共就是敵人」的立場，落實保密防諜工作。

加強官兵保防意識 保家衛國

蔡英文總統前年五月就職後，中國加大對我文攻武嚇力道，且中國拉攏我國現、退役官兵刺探機密的手段不曾停歇。為提醒官兵加強保防意識及保家衛國信念，政戰局每週一公布的「我們的心聲」專文，除提醒官兵恪遵職責，對中國批判力道也日趨加大。

檢視二○一四年二月至今「我們的心聲」專文，前總統馬英九執政時期，相關專文除提醒官兵敵我意識、中國威脅等觀念，也強調兩岸關係較為趨緩的背景。蔡英文執政後，兩岸氛圍轉變，對於中國文攻武嚇的批判也日趨強硬。本週一出刊的「現階段中共對我國文攻武嚇之威脅」專文直接點出，中共在「十九大」後，不斷派軍機、軍艦遠海長訓，甚至還散佈軍機「飛臨鵝鑾鼻」、「瞭望玉山群峰」等浮誇不實的偽新聞、假訊息，意使我社會恐慌。

專文點出，中國今年四月起舉辦數場年度例行性火砲射擊，刻意釋放針對性軍演訊息，誇大軍事行動價值，顯示中國妄圖武力解決台海爭端的意念強烈。同時運用兩岸經貿、文化交流互動，形塑和解氛圍，近期對我交流策略已從「交流讓利」轉化為「社會融合」，並訴諸「兩岸一家親」及文化與血緣連結。

中國文攻武嚇 兩手策略謀台

對於國軍因應作為，內文直指，中國政治、外交、軍事威嚇周邊國家，又屢採片面手段運用「兩手策略」，試圖以不實輿論影響國人心理意志，也不斷展開「九二共識」、「兩岸同屬一中」的宣傳策略，官兵應瞭解國際局勢，認清中國統戰伎倆，保持高度敵我意識，並強化抗敵作戰意識。

由於中國不斷刺探我方軍機，專文也強調，官兵應認清「中共就是敵人」立場，體察保密天職，提防陰謀竊密。

保持高度敵我意識 提高警覺

「我們的心聲」專文已多次暗指中國對我的敵情威脅，也曾在一○四年三月的專文指「我們所面對的敵人中共」不放棄武力犯台，但直指「中共就是敵人」等強硬措辭仍較罕見。官員表示，保防與國安議題皆根據區域局勢撰寫，從過去共諜案可見，除被利益或美色誘惑外，涉案者往往缺乏敵我意識，因此，此語並非誇大或挑釁，而是點出事實，並要求官兵提高警覺。