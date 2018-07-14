新聞解讀》連習會什麼？

2018-07-14

記者鄒景雯／特稿

連戰昨天在北京與中共總書記習近平進行會面，整個過程演出完畢，可以從兩個層次，一個是公開的，一個是檯面下的，來分別盤點「連習會」究竟是在會什麼？

在連習開門給大家觀賞的這十五分鐘，最主要的兩個角色，首先是連戰，這位前副總統、前國民黨主席，目前在台灣沒有任何公職，對於國民黨也無任何主導風向的實質政治能量，因此他所發表的意見，四點也好，四十點也罷，正如國民黨主席吳敦義所說連戰不代表黨中央，在台灣基本上僅能定位是個人言論自由的範疇，既然起不了大作用，即無進一步分析的價值；而連戰之所以接受習近平的邀請，外界不好妄言其動機，不過自二○○五年首途北京這十多年來，連戰系統在中國累積了千絲萬縷的經營與關係，這番能夠重續前緣，「第四次」會見習大大，對於保護這些既有的資產，多少應該有些主觀的期望。這恐怕也是乖乖排坐在中國官員屁股後頭，一群台灣商人心中共同的計算吧！

再看習近平，這時候把八十多歲高齡的連戰找去，充作絕對不會出亂子的活動佈景，所鋪陳出七分鐘有備而來的對台講話，如果扣除其中堅持「九二共識」、反對「台獨」等四個「堅定不移」這些老套路，其實通篇有個很核心的目的，在這個時間點上，北京當局似乎有意緩和當前「複雜嚴峻」的兩岸關係，包括認識到兩岸對一些問題的看法分歧，包括完全理解台灣的特殊心態，包括充分尊重台灣現有的社會制度和生活方式，進而強調了兩岸需要合作交流、將心比心，這些「好話說盡」的語句，顯然透露出了習近平試圖調整的跡象。就對台工作而言，現在是失控的階段，絕不過當。

其次是看不見的部分，包括連習會未開放的閉門會談，乃至雙方所有的私下晤面，習近平要連戰去的目的又是什麼？這個問題應該從連戰可以做出什麼貢獻來反推。如果要了解台灣的實際情況與未來演變，以習的閱歷，絕對知道連戰是個阿舍，宋楚瑜會比連戰更接地氣，若要找傳話的管道，別看兩岸政府好似冰封的表面文章，奔走訊息者，事實上絡繹於途，從未間斷，例如最近傳來最逗趣的話就是：「兩岸的門雖然關上了，但是並未上鎖」，意味：要推就可開，因此也沒連戰的事。那麼究竟是為什麼？

北京如果機伶，就該從連戰身上查探國民黨的氣數到底如何。自二○一六年國民黨失去政權之後，中國共產黨不知道聽了多少國民黨不同派系去講國民黨，特別在黨產查封之後，國民黨分崩離析的狀態愈發激烈，應驗了「沒有黨產，即無中央」，一直以來，共產黨總是以國民黨做為支點，想要舉起整個台灣，未來這個支點還存在嗎？北京絕對對吳敦義、朱立倫，甚至被起訴的馬英九企圖「二進宮」，全都瞭若指掌，但是這些人誰還有作用？是否需要自外另覓對象？以上這些，北京都需要更多的反覆驗證。

和平統一是什麼？說穿了，就是不遭抵抗的吃掉你的方法，這也是好話背後，一切的邏輯所在。