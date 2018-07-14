回應連習會 陸委會：中國發展應融入民主人權

2018-07-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨就「連習會」表示，追求兩岸和平是兩岸人民的最大共識，也是兩岸發展的歷史趨勢。中共當局在其民族復興發展歷程中，應學習理性、開放與尊重，融入民主自由、人權法治的價值體系中，並勇於承擔歷史責任。

陸委會指出，政府維護兩岸關係和平穩定現狀、堅持捍衛國家主權尊嚴與台灣主體意識的政策始終堅定一貫。當前兩岸情勢複雜變化，兩岸均有責任穩定情勢發展，為人民謀求福利，中國大陸必須認清兩岸現實、尊重台灣民意，透過溝通化解分歧，此乃民心之所向。

洪敬富：習要台灣勿靠向美國

成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富則認為，習近平特別提到「在當前台海形勢下，兩岸同胞要團結前行」，是向蔡政府喊話，在美中對抗下，台灣不要靠向美國。

洪敬富分析，「連習會」意義，一方面向國民黨遞出橄欖枝，拉抬年底選情，同時顯示蔡政府無法處理兩岸議題；另一方面是向國際社會展現，台灣議題仍是中國內政問題，雖然共機繞台、北京打壓台灣，台灣內部仍有人支持中國，中國藉此合理化、正當化台灣議題。

張五岳：習傳達對台一貫基調

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳則說，「連習會」是美中關係矛盾、美台關係強化、台灣年底九合一選舉的背景下，所安排的會晤。習近平所謂的「兩岸形勢複雜嚴峻」，是因為兩岸間有「美國因素」介入、台灣年底有九合一選舉。

張五岳表示，「連習會」重點不在連戰說了什麼，而是習近平傳達對台政策維持一貫的基調，尤其強調「和平統一」。習近平沒有對總統蔡英文點名式批判，僅表達過去的基本立場與看法，顯示中國對台政策已定性定調，並沒有改變。