連習會 連戰：求一中原則之同 存一中涵義之異

2018-07-14

〔記者施曉光／綜合報導〕前國民黨主席連戰昨天上午在北京人民大會堂與中國國家主席、中共中央總書記習近平會面，連戰向習近平提出包括「求一中原則之同，存一中涵義之異」、「為人民謀幸福，為萬世開太平」、「交流合作互利，增進兩岸融合」及「促進民權民生，振興中華民族」等四點意見。

指兩岸關係不是國與國關係

有關「一個中國」，連戰詮釋，兩岸的法律及體制都實施「一個中國架構」，「所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在台獨的空間」，兩岸可以先透過求同存異的「九二共識」鞏固政治互信，重啟對話，並化解台灣國際參與的障礙，未來再開展全方位對等協商，循序漸進處理歷史所遺留的政治分歧。

連戰在「連習會」表示，炎黃子孫既有權要求享有台海和平穩定，也有責為追求兩岸和平共榮而獻策獻力，在此過程中，台灣民眾的尊嚴與權益，更應獲得提升，以彰顯「振興中華」的宏偉格局與意義。

重提13年前「兩岸和平五願景」

連戰並感嘆，在二○○八至二○一六的八年間，兩岸在「九二共識」基礎上，務實協商、密切溝通，朝鮮半島雙方則互不往來，如今卻是兩岸當局陷入僵持對立，朝鮮半島反而展現了和平契機。

連戰還不忘重提自己二○○五年的「和平之旅」，強調國共兩黨和解，共同發布「兩岸和平發展五項願景」，這是基於兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的共同認知，並成為二○○八年國民黨重新執政的重要因素之一。

不過，連戰也說，兩岸政治分歧的化解、軍事互信機制的構建，在那八年間，遲遲未能啟動，以致達成和平協議或台海和平穩定的機制化、制度化，現在看來顯得更加遙遠。

連戰期許中華民族不再內戰，炎黃子孫不再內耗，必須相偕以行，謀求正式結束敵對狀態，共建和平的海峽及繁榮的兩岸，「做一個頂天立地的台灣人和做一個堂堂正正的中國人，是完全相容而不互斥的，這也是兩岸關係和平發展最根本的感情基礎。」

連戰昨下午在北京出席一場「同擔民族大義，共謀民族復興」座談會。稍晚與中國全國政協主席汪洋會面，致詞時稱台灣有輿論主張應讓國民黨、民進黨與中共進行一場比賽，看誰能給台灣民眾更多福祉，讓他想到「北風與太陽」的寓言故事，希望國、民、共三個政黨都能扮演太陽角色，多帶一些溫暖給民眾。