改台灣標註 6家航空拒從中國

2018-07-14

北京一邊連習會唱高調 一邊打壓台灣不手軟

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕「連習會」昨登場，中共中央總書記習近平高調宣稱要為兩岸同胞謀福祉，但另一方面，中國卻在國際社會持續打壓我國際地位。中國民航局指出，截至昨日為止，四十四家外國航空公司中，有三十八家已經更改了對台灣的稱呼，還有六家航空公司「仍在申請延期整改」。

陸委會批中國威脅恐嚇

對此，陸委會表示，中國大陸施壓國際民航業者矮化我國名稱一事，已嚴重干預國際民航業者營業行為，外交部已責成駐外館處，向國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）及各相關航空公司說明我政府立場，交通部民航局也已致函ＩＡＴＡ主席表達關切。

陸委會指出，中國大陸透過威脅與恐嚇的粗暴手段，只會拉開兩岸間的距離，並讓國際社會正視中國大陸的粗暴做法，已侵害到各國航空公司經營自由與權利，而對中國大陸失去尊敬與期待；政府將持續在國際社會捍衛我國名、國格及國家尊嚴。

中國官方四月廿五日致函四十四家外國企業，要求各航空公司一個月內修改在網站上對台灣的稱呼，之後將期限延至七月廿五日，中國民航局揚言，要對不照辦的航空公司採取「進一步措施」。中國民航局昨稱，三十八家外國航空公司已經更改對台灣的稱呼，還有六家航空公司「仍在申請延期整改」。

美兩業者仍標註「台灣」

外交部昨表示，不對外說明未更名的航空公司名稱。但實際查詢，美國航空、聯合航空目前在網站上將台灣標註為「台北，台灣」（Taipei, Taiwan），達美航空則是將台灣標示為台北（ＴＰＥ）。

英國外交部副部長費爾德十日曾表示，英國企業不應為政治壓力所迫做出改變，英國外交部已就此事向中國政府表達關切。

白宮曾斥「歐威爾式胡鬧」

美國白宮則曾以發言人名義發表聲明，批評中國民航局要求航空公司改變網站上對台灣與港澳的稱謂是「歐威爾主義」的無理取鬧，「我們要求中國停止威脅以及恫嚇美國航空公司與公民」。

部分外籍航空公司迫於中國威嚇修改對台稱呼。印度航空六月將官網對台灣的標註從「台灣」改成「中華台北」（Chinese Taipei），中國官方則逕自將此譯為「中國台北」。日本航空與全日空兩家航空業者則是依乘客所在地，在不同語系網頁分別以「台灣」及「中國台灣」來註記台灣。