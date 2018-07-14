三中案》檢方起訴書打臉 馬任總統 訴訟基金3千萬變6千萬

2018-07-14

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨前主席馬英九因涉三中交易案，被台北地檢署依違反證券交易法等罪起訴；北檢批馬力謀脫罪，還備妥六千萬元訴訟基金準備攻防；馬英九昨反駁，指六千萬是中投公司提撥的員工訴訟基金，不是給他，提撥時間也不在他當黨主席任內，「跟我有什麼關係？」但起訴書卻揭露，馬上任總統不到半個月，訴訟基金便從三千萬翻倍至六千萬元。

起訴書指出，中投為保護受命處理有關華夏投資股權的承辦人，曾核發「訴訟救助書」，並於二○○六年四月十九日正式簽呈，由時任中投董事長兼國民黨行管會主委的張哲琛簽章信託；馬英九則早在二○○五年八月十九日，即初次接任國民黨主席。

根據檢方公布的中投「訴訟救助書」內容，依職位高低區分八級訴訟金給付標準，從第一級董事長可申請一千萬元訴訟金，到第八級經理及其以下職位，可獲訴訟金補助五百萬元。國民黨為了確保訴訟救助基金的永續，還將基金信託，受益人除董事長至經理等內部成員，也將國民黨主席、副主席、秘書長、副秘書長，以及負責處理黨產相關交易的行管會職員，列入可提撥訴訟救助基金的名單。

此外，依中投二○○七年四月廿四日的信託契約書內容，原只信託三千萬元，但二○○八年五二○馬英九上任總統後，才半個月的六月五日，中投便將信託的訴訟救助基金翻倍，從三千萬增加至六千萬。