三中案》法界批馬︰推卸責任 混淆視聽

2018-07-14

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九昨發千字文回應「三中加一黨部」被起訴案，質疑政治力介入，台北地檢署羅織罪名、政治起訴，欲加之罪、何患無辭；律師黃帝穎表示，通篇總結是馬「推卸責任、混淆視聽、法律文盲、困獸之鬥」。

台大法律系前教授陳志龍指出，歸根結柢，全案關鍵在於馬是否「賤賣」黨產，馬英九受國民黨委任為黨主席，是否有善盡善良管理人的義務，三中與舊黨部當時的鑑價與實際交易價格，為何有數億落差？為何要賣給特定買家？黨產風險是否值得這些價差？馬英九與檢方都須攤出證據給法院檢驗；馬英九若能說服法院判他無罪，再來談政治介入等動機論，否則就只是政治口水。

黃帝穎指出，馬英九說賣三中是迫於黨政軍退出媒體的時限壓力，但這講不通，中影不是媒體，沒必要賣，中視有保力達願出更高價，中廣也有高育仁有意購買，應該公開競價，馬卻指定買家賤價出售，損及國民黨利益，就是背信。

黃說，馬英九指交易案都經中常會通過，這是在推卸責任，把中常委拖下水，若中常委知道馬賤賣黨產的談判過程與競價資訊，仍放任馬通過，則有共犯之嫌。

至於馬稱特偵組早已簽結，北檢「奉命」重查，黃帝穎表示，行政簽結本就不具法律不起訴的定讞效果，有新證據隨時可以重啟偵查，特偵組在馬當政時蓄意包庇、護航馬英九，未發動搜索扣押就草草簽結，如今馬卻反指北檢奉命查案，正好反證馬當年是如何指示特偵組簽結。

馬批北檢斷章取義錄音檔，黃帝穎指出，馬是在做困獸之鬥，起訴當然是引用重要資料為證據，馬閱卷後也可公布全部錄音，看馬敢不敢公布。