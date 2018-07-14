三中案》馬嗆檢方︰欲加之罪 何患無辭

2018-07-14

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九因三中案遭台北地檢署以背信罪起訴，馬英九昨首度公開回應表示，十三年前的國民黨，依據廣電三法合法出售黨產，現在卻被北檢用民進黨政府上台後才立的「不當黨產條例」起訴，他認為「實在很可笑」；難道他十三年前就應預測到，十三年後會出現一個涉嫌違憲的「不當黨產條例」嗎？馬批評，這是「欲加之罪，何患無辭」。

馬英九昨出席活動，特別就被起訴一事公開回應。他說，三中案不是新案，早在十多年前就發生，八年前由高檢署查黑中心、最高法院檢察署特偵組，從二○○六年十一月開始查了將近八年，到了二○一四年七月特偵組舉行記者會認定沒有任何違法事證，同時也沒有賤賣黨產。等到兩年前民進黨一上任，又開啟重新調查，並強行起訴，到底這個案子有沒有政治力介入，人民的眼睛是雪亮的。

馬英九提到，二○○五年民進黨執政時通過廣電三法，要求黨政軍退出媒體，國民黨立刻配合規定，開始尋找買家處理資產。潛在買家常受到打壓與威嚇，不敢與國民黨接洽，他身為國民黨主席盡全力追求合理、適當價錢出賣國民黨資產，「這是依據法令合法交易決定」，現在卻被北檢用民進黨在二○一六年通過不當黨產條例，起訴他出售「未來應該依法歸還國家的資產」。

馬表示，北檢說他背信，還預先準備好六千萬元訴訟準備金打官司，檢察官查半天，他有沒有從國民黨拿一毛錢、有沒有從買賣對手（中時集團前董座）余建新手中拿到一毛錢？更不用說國民黨已經召開中常會認定黨產處理過程中並沒有使國民黨權益受損；這六千萬元明明是中投員工訴訟資金，提撥時間他已經不是主席，和他毫無關係。

馬指出，北檢一再說這次調查定罪證物有上百片錄音光碟，這就是多次會議紀錄，檢察署卻斷章取義挑出其中一部分選擇性運用，這些對他們有利文字，都沒有上下文，他們再根據這些文字說故事，北檢為什麼不敢公布所有錄音檔案與譯文？既然要起訴就把這些資料全部對社會公開，這樣才能還他清白。