去年政治獻金收入 民進黨1.47億 國民黨縮水至3337萬

2018-07-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部最新公告一○六年度政黨決算報告書顯示，藍、綠政治勢力出現消長變化，民進黨去年政治獻金收入一億四七八○萬元，遠勝國民黨收到的三三三七萬元，國民黨去年政治獻金較前年大減八八六八萬元。

報告顯示，民進黨去年總資產七億六九四三萬元，現金及銀行存款等流動資產六．五億多元，較前年增加六千多萬元。

民進黨名下土地及房屋固定資產共一．五七億元，較前年減少一千萬元，仍不及在全台坐擁二八七筆不動產的國民黨，其固定資產高達九．一億元。

據了解，國民黨因拒繳八．六億元「轉帳撥用」追徵價金及積欠黨工九．一億元退職金，現有廿九筆不動產被法院及行政執行署查封，國民黨已在申報財產資料上註明。

國民黨的政治獻金收入方面，前年收到一億二二○五萬元，去年只剩三三三七萬元；民進黨去年政治獻金收入與前年變化不大，均為一億四千七百多萬元。

至於其他政黨的政治獻金收入，親民黨去年減少一二三八萬為五○五萬元，時代力量則逆勢成長增加四九一萬元，達到一一三五萬元。

內政部民政司統計，領有政黨補助金的五個政黨中，去年國民黨合法收入減少四．一億元，除政治獻金大減八八六八萬元外，政黨補助金也減少一億一一四○萬元。民進黨經費收入則減少三．四億元，包括黨費收入減少一億三六六五萬元、政黨補助金減少二．六億元。