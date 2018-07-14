國民黨資產189億元 最有錢政黨

2018-07-14

民進黨僅7.6億元 時力2578萬 親民黨2087萬

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕內政部依「政黨法」昨日公布「一○六年度政黨財產及財務狀況」申報情形，國民黨總資產高達一八九億八二五一萬元，較前年增加八．二億元，國民黨去年黨務經費總收入十．六億元、支出廿二億元，其中，名目不明的「其他收入」高達七．一億元，國民黨仍為全國最有錢的政黨。

國民黨坐擁近二百億元資產，執政的民進黨總資產僅七．六億元；成立三年多的時代力量，去年度總資產二五七八萬元，較前年增加五七四萬元，親民黨為二○八七萬元。內政部次長林慈玲表示，國民黨為一六三個已申報財產政黨中，資產最多的政黨。

國民黨︰全數被凍結 現金帳負數

國民黨回應指出，雖然黨產最多，但全數都已被「違法違憲」的黨產條例所凍結，並沒有任何可自由動用之數。國民黨強調，一八九億元就是所公開公布中投與欣裕台的資產總和，顯見國民黨沒有某些有心人士惡意攻訐散播的「藏黨產」謠言，而且目前現金帳為負數，日常營運經費都是向熱心支持者借來的。國民黨質疑，民進黨申報金額雖只有七．六億元，卻是可自由支配的財產，「很明顯的，民進黨的手頭是非常寬裕的。」

行政院黨產會前年依黨產條例，認定中投、欣裕台兩間黨營事業為國民黨附隨組織，並凍結名下財產禁止處分，雙方目前官司訴訟中。據最新財報資料，中投、欣裕台公司，仍為國民黨最賺錢的「金雞母」。

截至去年底，中投、欣裕台資產共計一五六億餘元，較前年增加四億元，其中，中投資產約一五四億元、欣裕台兩億元；國民黨擁有的土地及房屋等固定資產為九．一億元，較前年減少九百萬元。

根據資產負債表，國民黨去年「應收股利」高達八．四億元，更首度申報信託於銀行的「美金債券」七．二億元；黨產會則指出，美金債券在反攻大陸成功前「形同廢紙」，不具清償價值。

財報顯示，國民黨去年總支出為廿二億○八五九萬元，其中人事費十八億一五○八萬元，中央黨部八德大樓等辦公廳舍租金，高達七七二八萬元（含預付攤提費用六二九八萬元），政治獻金支出也有七五三一萬元。

國民黨去年黨務經費收入共十億○六三四萬元，「其他收入」占總收入七成以上，為七億一○四九萬元，幾乎來自應收股利，其次政黨補助金一億六四○四萬元，政治獻金收入三三三七萬元，較前年大減八八六八萬餘元，黨費收入為一億五五三九萬元。