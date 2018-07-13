賴內閣改組 國民黨：變成「菊內閣」

2018-07-13

〔記者林良昇、蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德昨天宣布內閣改組名單，國民黨立委召開記者會，除對改組名單表達失望，也批評內閣是由總統府秘書長陳菊主導的「菊內閣」，高雄幫成內閣主力，一切只為選舉考量，不受全民期待。民進黨立委則肯定此次內閣異動，是「穩定中求前進的一次改組」。

賴士葆：蔡、賴都被邊緣化

國民黨團書記長曾銘宗表示，內閣改組名單完全是以選舉為考量，他「失望、很失望、非常失望」，此次改組特色是用人看顏色，看意識形態，在小圈圈裡大搬風，舊瓶裝舊酒，看不到亮點。

曾銘宗認為，葉俊榮在內政部長任內作風穩健，但不夠政治，就被請下來去教育部；徐國勇擔任政院發言人期間雄於詭辯；蘇建榮在國會的應答和專業上都有待進步，最適合次長的位置，卻被揠苗助長。

國民黨立委賴士葆說，現在所有部會首長都「菊姐化」了，高雄幫變成內閣主力，總統蔡英文、賴清德都被邊緣化。

李俊俋：盼能加強政策說明

民進黨團書記長鄭運鵬認為，民代轉任政務官表現都會不錯，也符合總統閣揆的執政黨團價值一致，是「穩定中求前進的一次改組」。

民進黨立委李俊俋受訪時則說，此波內閣改組名單「看起來還不錯」，盼未來在相關政策說明上能有所加強。

徐永明：勿淪為權位大風吹

時代力量立委徐永明表示，新內閣要讓人民有感，就必須從最為人詬病的問題下手，期許新任部會首長「毋忘改革初衷，內閣大換血不能淪為權位大風吹」，呼籲執政黨要把實質政績拿出來。