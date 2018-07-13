人物側寫》「社造之父」陳其南 接故宮院長

2018-07-13

記者凌美雪／特稿

陳其南的文化行政資歷豐富，尤其致力推動「社區總體營造」，而有「台灣社造之父」之稱。

陳早年致力於文化人類學研究，先後取得台大人類學碩士與美國耶魯大學文化人類學博士，並以人類學觀點提出台灣本土人類學研究的基礎理念，曾以質疑「吳鳳神話」提出歷史可能被捏造的觀念，影響後來的原住民覺醒運動。其本土色彩及論述能力，深受前總統李登輝等人器重。

陳其南一九九○年代提出「公民社會」觀念，後又提出「文化公民權」與「社區總體營造」等政策理念，透過土地認同建立台灣本土文化認同與多元族群融合，最初雖被視為觀念性口號，如今已是國人普遍的文化自覺。

廿幾年前就擔任文建會副主委的陳其南，可以說是國內資歷最深的文化行政主管。陳其南曾說，推動政策的人，眼光要看得遠。他對文化政策推動懷抱遠大理想，卻也時有爭議，曾想在華山文創園區蓋一棟廿八層高樓，引發藝文界不滿；也曾因推動社造捲入補助弊案。

近年回歸教職，但對文化事務仍保持高度熱忱，二○一四年擔任柯文哲文化局長遴選委員會召集人，但因認為遴選過程黑箱，寫了一封公開文批評柯文哲。

與陳其南共事過的人多半認為他勇於任事，但講究務實求真，也讓下屬常有事情做不完、皮得繃緊一點的感覺。而此刻正是北院新故宮計畫剛啟動、南院ＢＯＴ案重新規劃之際，陳其南面對的考驗著實不輕。