人物側寫》豁達與專業 吳宏謀復出關鍵

2018-07-13

記者洪定宏／特稿

在官場上兩度沉潛的吳宏謀，從公共工程委員會主委被調到台灣港務公司，八個月後又出掌交通部長，個性豁達與專業本色是他復出的關鍵。

吳宏謀擁有中山大學海洋環境及工程學系博士學位，謝長廷當高雄市長時積極推動市港合一，時任工務局水工處長的吳宏謀全力配合，特別是拆掉西子灣違建，將地基拉高四公尺半，增設消波塊、減緩海浪沖擊，使西子灣成為優質的觀海平台。

前市長陳菊看重吳宏謀獨到的城市景觀規劃專業，從工務局長拉升為秘書長、副市長，是高雄從重工業城市轉型為國際港灣旅遊城市的重要推手。

二○一四年因高雄氣爆案而辭去副市長職務，仍被陳菊聘為市府顧問，吳宏謀不曾沮喪，全力協助災後重建，四個月後回任副市長，二○一六年出任公共工程委員會主委。

不料，二○一七年十一月二十二日，吳宏謀突然「被降調」為台灣港務公司董事長，藍營立委指控他幫慶富喬地，吳宏謀則駁斥強調「完全沒參與、也不知情」。

面對再度被「冷凍」，吳宏謀依舊豁達，就算在餐會過程被幕僚打斷談話，仍不慍不火，靜靜聽幕僚講完，氣度從容。

為掌握國際航運生態與趨勢，吳宏謀每週召開幹部會議，追蹤工作進度，穩住航運及倉儲等核心業務；更要求團隊與縣市政府合作，強化港灣多角化經營，引進亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團，投資開發台南安平港遊艇碼頭，是重大成果。

接任交通部長後，吳宏謀必將強力推動的「城市觀光」政策，令人期待！