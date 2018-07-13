死刑、同婚、扁案 考驗蔡清祥

2018-07-13

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局長蔡清祥將接任法務部長，法界認為，外部蔡要面對的不外乎死刑、同婚、扁案等挑戰，內部則有司改延續與制度革新等議題，雖然蔡清祥歷練完整，是張安全牌，但坐上這個位子，就得更加有魄力，才能長治久安。

司法人權團體 促依法執行槍決

司法人權進步協會理事長何俊英肯定蔡清祥的能力，指他行事平穩中道，深獲總統青睞，不過同婚與扁案是高度政治性議題，考驗蔡的智慧；另外，在仍有死刑的情況下，若是三審定讞且罪證確鑿的死囚，他建議蔡應依法執行槍決，以回應法治社會期待。

何俊英認為，近來檢察官士氣低落，同是檢察官出身的蔡清祥上任後，須通盤檢討人事活絡案，暢通升遷管道，並「再」強調檢察一體，凝聚向心力；至於司改部分，除延續之前的政策，另應多注重被害人人權。

法學教授 盼切勿「殺人換選票」

台大法律系教授林鈺雄則建議蔡清祥，破除「殺人換選票」傳言，不要為了年底選情或順應極刑期待而貿然執行死刑；反貪腐修法草案及吹哨者保護法草案已出爐，應加速立法推動；金融八法年初修法架空沒收新制，必須儘早撥亂反正；防逃機制門戶洞開，難將權貴繩之以法，速立法解決；檢察官人力資源配置不均，強化推動一二審輪調。

司改會執行長陳雨凡表示，蔡清祥當過檢察長、次長、司法官學院院長、調查局長等職務，經歷非常厚實，行政院這次打出這張牌，雖然安全，但也考驗蔡能否轉換行事風格，畢竟當部長必須要有魄力。

陳雨凡指出，蔡清祥須正視淘汰不適任檢察官的問題，對昔日同袍大刀闊斧改革，且要有中心價值，讓人事案透明公開，挺住各界壓力，讓檢察官專心辦案；另毒品、獄政、社會安全網等議題也須有一番論述。

基層檢察官 籲解決「萬年二審」

由基層檢察官組成的「劍青檢改」則呼籲蔡，應對「萬年二審」提出解決之道；正視檢察官案件負荷過重問題；填補反貪腐修法、防逃機制、金融八法的漏洞；促請內政部成立警察績效制度改進委員會；提供檢察官不受政治與財團操控的辦案空間。

律師公會 促檢討冤案平反機制

律師公會全聯會建議，結合醫療與隔離，達到更有效的戒毒處遇方式；避免檢察官羈押取供或釣魚式監聽；對洗錢防制法中的律師通報責任與範圍，應予檢討修正；提高律師的職前訓練經費；研修律師法，讓律師跨區執業有更多選擇；強化檢察體系對科技與產業的專業知識；冤案平反機制再檢討。