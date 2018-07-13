葉俊榮掌教部 亮眼新局

2018-07-13

記者林曉雲、陳鈺馥／特稿

內政部長葉俊榮具有耶魯法學博士背景，以及台大法律學院教授身分，內閣改組轉而接掌教育部，最是適合解決台大校長遴選案等教育大案，因此這項人事安排被外界形容為「高招」。葉俊榮本人坦言，接任教長一職是讓他踱步苦思甚久後「潦落去」，但是，認識他的人多會相信，他一旦決定接手，從高教到不算熟悉的國教問題，憑藉他豐富的行政實戰經驗、厚實的法律素養，以及擅長溝通協調的親民作風，應可期待會有耳目一新的新局。

葉俊榮轉任教育部長最受矚目的第一項挑戰，當然就是面對老東家、台大的校長遴選爭議。「台大葉教授」去處理「台大管爺」問題，應該很快可看到新局面。

其次，他在內政部有處理婦聯會等轉型正義相關案件經驗，對於處理也被教育部視為棘手問題的國語日報、蔣經國學術交流基金會等教育法人去黨國色彩的轉型個案，應可有效處理。

面對少子化及國際競爭，教育部目前有深耕計畫、大專轉型及退場條例等重大修法及經費重分配挑戰，葉俊榮多年與立法院互動已奠基礎，要有進一步突破也不是難事。

至於教團擔憂的國教、幼教及十二年國教新課綱，確實是葉俊榮最不熟悉部分，尤其八月將登場的社會領綱審訂，恐將再引學界藍綠對立爭議。屬社會科學範圍的葉部長，或許比起多屬科技背景的前幾任部長，可更快掌握關鍵問題，但要解決學術爭議及爭取中小學第一線人員的支持與信任，尤其夾雜年金改革可能引發的阻力，困難度恐怕不小。

然而，回顧葉俊榮掌管內政部期間，一舉有效解決爭議多年的苗栗大埔案，他多次居中協調讓三方達成和解，使張藥房能原地重建，徹底解決懸宕多時的土地不正義創傷，認識他的人多會相信，處理國教新課綱、台灣下一代教育問題，這位新教育部長應該會有尊重教育專業的胸襟，要把阻力化為助力不難，甚至可期待會有亮眼新局出現。