葉俊榮接教長 台大：盼速聘任校長

2018-07-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長將由內政部長、也是台大法律系教授葉俊榮接任，上任後面對的難題，包含爭議已久的台灣大學校長遴選案。台大校方聞訊將由校內教授執掌，堅定希望教育部能速聘任校長的立場、但也坦言無法假設預期；另有台大教授認為，葉具有法律專長，適合解決台大校長遴選的涉法爭議。

台大主任秘書李心予表示，基本上台大校方立場非常堅定，秉持一貫態度強調大學法，希望新教長能針對大學自主，讓大學校長遴選制度繼續前進，葉俊榮也是台大教授，盼其與校方有同樣立場，但是否如願無法預期。

李心予指出，台大校長遴選爭議，目前仍在進行行政院訴願程序，希望通過訴願，讓管中閔能上任；至於台大目前校務則運作正常，郭大維將持續代理校長業務，完全沒有先前亂傳的辭職赴中國等說法。

台大機械系特聘教授陳炳煇則分析，台大校長遴選未來重點，將聚焦在法律程序問題，新教長葉俊榮是法學專家，甚至有被提名大法官的資格，而台大案將由教育部跟台大之間進行法律訴願、訴訟等，希望葉能運用法學專業加以處理。

台大教授：葉適合解決涉法爭議

陳炳煇進一步說，就目前台大校方提請訴願的資料來看，台大要贏的機會不大，如果葉接教長，能以其法學專業來說服台大校方行政單位，如此可望加速台大重啟校長遴選作業，雖然自己不贊成由台大教授處理台大校長案，但事件日前已由教育部正式函覆台大，未來只剩法律問題，那由葉擔綱也算妥適。