葉俊榮：台大案 短期內處理

2018-07-13

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕將轉任教育部長的內政部長葉俊榮昨日表示，上任教育部長後，短期內要面對台大校長遴選這個課題，而且要處理好，不應再讓它糾結；長期則要找回台灣的教育精神，讓下一代真正有未來。

對於轉任教長，葉俊榮昨召開記者會坦言，這幾天晚上他在中央災害應變中心來回踱步，心中不斷思考是否要第二次「潦落去 」，直到前晚才決定接掌教育部，「我接受蔡總統與賴院長給我的付託」。

葉俊榮指出，他接教育部長第一個要分享的想法，是要認真面對台灣學術與教育課題，這是國家社會發展的根本。台灣挖不到任何礦物來賣，只能仰賴人才，現在台灣的學術環境及教育面臨許多衝擊，更有老年化、少子化、國際競爭、人才流動、產業轉型等課題。

葉俊榮提及，自己最近感受到台灣的學術、教育系統有一些低迷現象，士氣並不是很高。社會對於台灣教育、台大校長遴選案等幾個議題，沒有機制與量能去面對和處理。他當過台大教授，台大校長遴選這件事，「讓台大更消沉，讓台灣教育更糾結，這是不對的」，不應該再用這種方式讓它糾結，這樣沒有辦法解決問題。

葉俊榮表示，台大校長遴選影響太大，必須有決心、有勇氣去處理，「直接面對找出一條路」，要能夠面對困難，這件事非常重要，進一步的做法，等到下週一交接後，將在教育部向外界報告。葉俊榮說，他要結合教育部、學校、社會各界、政府各部門的力量，短期內要面對台大校長遴選這個課題，而且要處理好，長期則要把台灣的教育精神找回來，充實教育內涵，讓台灣的下一代有未來。

結合各界力量「找出一條路」

行政院長賴清德昨也說明由葉任教長，是基於學術地位、耐性與毅力。他肯定葉俊榮為美國耶魯大學法學博士、國際知名的法學者，學術地位絕對不輸給任何一位現任大學校長。

先前在野黨質疑葉俊榮曾在中國授課，與台大校長當選人管中閔遭檢舉赴中兼課的情節相符，賴揆表示，葉俊榮對此已公開澄清。至於台大遴選案，賴清德也重申行政院立場，都是尊重教育部的權責。