颱風夜摔落清水斷崖 婦受困15小時

2018-07-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕瑪莉亞颱風掠過北台灣，蘇花公路前晚8時封閉，56歲李姓計程車女司機趕在封路前，前天傍晚5時駕小黃北上行經大清水隧道北端，見美景當前，臨停下車拍照，不慎將皮夾滑落崖邊，她彎腰撿拾，竟一路摔滑至下方30公尺斷崖上，再5公尺就墜入波濤洶湧的大海。

李婦呼救無人，無助地卡在斷崖凹處看著太平洋，所幸花東風雨不強，她提心吊膽地度過颱風夜，昨早終於被行經人車發現獲救，受困長達15小時；她被拉起後一臉驚恐，直呼：「歹勢，撿東西結果掉下去，好可怕！」