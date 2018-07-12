不想生 今年新生兒恐跌破18萬

2018-07-12

〔記者吳亮儀／台北報導〕少子化問題加劇，最新統計出爐，今年上半年新生兒僅八萬九千多名，較去年減少近六千名，更是自金融海嘯後第二低，醫界預估，今年出生人口數恐會跌破十八萬人。

上半年出生數 比去年少近6千

去年總出生數僅十九萬三千多人，是自二○一○年後第二低；今年上半年新生兒共八萬九八三○名，去年同期還有九萬五○七六名；婦產科醫學會秘書長黃閔照說，上月醫學會開會時就有許多醫師憂心，上半年的出生數又更少了，以這種降幅來看，「總出生數恐怕難保十八萬」。

黃閔照說，目前台灣每對夫婦平均生一．一名，距離能達到世代更替的標準二．一幾乎少了一半，而日本是花了十幾年才將生育率從一．一提高到一．四，這都是十幾年的工程，政府必須更重視此問題，不能只是想如何減輕父母負擔而已。

中央和地方政府陸續推出催生、托育政策，包括生育補助、托育津貼，但生育率一直無法提升，近年生育數更是節節下降，對照緩步上升的死亡數，出生、死亡人數將很快達「黃金交叉」。

出生、死亡人數 快黃金交叉

衛福部長陳時中說，行政院提出育人攬才政策，目前都照既有進度進行；不過他之前坦承，行政院提出的擴大育兒和托育津貼僅能減輕父母負擔，「促進生育」的目標，很難只靠單一政策達到。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，年輕父母不想生，根本原因仍是薪水偏低、高房價等結構性問題，行政院推的托育津貼大多只是在既有政策上加碼補助，對家長們來說恐怕還不太有感覺，因每次提高補助，托育費用就跟著漲價，對於控制托育價格，有些縣市做得好、有些縣市不積極，衛福部須更積極管控。

行政院推出準公共化托育政策，家長將○到二歲嬰幼兒送托到政府合作的保母或托嬰中心，可獲最高六千元到一萬元補助；衛福部社家署長簡慧娟說，行政院要求收集各縣市更多資料，預訂最快八月在六都上路實施。