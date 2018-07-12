廢棄物埋廠區省3.5億 千興董事長收押

2018-07-12

〔記者王俊忠、楊金城、羅倩宜／綜合報導〕上市公司、不銹鋼冷軋板材供應大廠千興公司，疑將事業產生的有害廢棄物回填到公司廠區土地下方，嚴重違反廢棄物清理法，台南地檢署及環保人員九日進行搜索並傳訊相關人員，十日向台南地院聲押千興董事長兼總經理葉碩堂、前副廠長孫世國二人獲准，千興前董座葉雅倫（葉碩堂女兒）以廿五萬元交保，前謝姓副廠長與公司三位環保人員各以十五萬元到五萬元不等交保。

檢方初估，千興不銹鋼公司埋在廠區下方的有害事業廢棄物約一萬三千六百公噸，公司省下清除費用約三．五億元；檢方已對千興二筆土地與三筆建物共二億元資產，向法院聲請保全扣押獲准。

上市公司 省錢觸法

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，南檢與環保署南區督察大隊於二○一七年八月間接獲檢舉，指千興公司疑將事業產生的廢棄物回填到廠區土地下方，即指派彭盛智檢察官於同年九、十月間前往稽查，認為千興公司將污泥、集塵灰等廢棄物掩埋在廠區後方空地，採集掩埋的廢棄物樣品化驗，發現含重金屬總鉻、六價鉻濃度均逾標準值，屬於有害事業廢棄物。

檢警及環保單位今年七月九日到千興廠區等三處所搜索，並開挖廠區南側空地、後方三角土地、退火爐下凹區等八處土地掩埋的事業廢棄物，初估掩埋重量約一萬三千六百公噸，經初篩結果，重金屬鉻含量約11740mg/kg至53300mg/kg（法定溶出試驗標準為5.0mg/l），並採集廢棄物、土壤、廢水樣品送驗。

檢方說，六價鉻之前在廠房內退火爐下凹區檢測的數據是13.7mg/l，標準是2.5mg/l，超出標準五倍，但因退火爐下凹區底部為水泥，跟土壤隔開，六價鉻應不會滲入地下水。

2億元資產 被扣押

千興董事長葉碩堂昨遭羈押後，公司緊急召開董事會，推派葉彩雲擔任代理董事長。千興表示，資產遭扣押尚未接獲法院正式通知，全案仍待釐清責任，若確實有違規，將針對工廠作業流程進行通盤整治。

國內不銹鋼市場前幾年極度不景氣，千興營運曾面臨困境，但過去兩年全球鋼市轉佳，千興轉虧為盈，前年及去年連續兩年稅後都有獲利，如今董事長葉碩堂遭羈押，對營運投下變數。