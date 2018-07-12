內閣改組 府院規劃// 教長葉俊榮 交長吳宏謀

2018-07-12

〔記者蘇永耀、李欣芳、鄭瑋奇／台北報導〕內閣即將進行改組，府院高層規劃由內政部長葉俊榮轉任教育部長，蔡英文總統及行政院長賴清德近日數度約見葉俊榮「勸進」新職，希望他能以其學術聲譽，帶領教育體系走向更國際化。

現任交通部長賀陳旦將卸任，遺缺由曾任工程會主委的吳宏謀出任。吳宏謀去年十一月才由行政院政務委員轉任台灣港務公司董事長，這次再獲賴揆倚重，重回內閣。

吳宏謀昨面對詢問，強調沒接到任何徵詢，謝謝大家關心。

對於教育部長人選，高層透露，蔡總統上週六在官邸約見葉俊榮，就內閣改組及新職與葉深入討論。據指出，對於是否接下教長一職，葉俊榮還未應允，表示仍需思考。

記者昨詢問葉俊榮是否曾為蔡總統及賴揆約見時，葉不願回答任何與內閣改組有關的問題，僅說瑪莉亞颱風剛過，他要全心投入相關應變，對內閣改組的任何說法，「我不會表示任何意見」。

高層指出，教育部長懸缺一段時間，接任人選除要對民進黨的政策方向能精確掌握，在學術圈或教育界也須有一定的聲望及資歷，葉俊榮確為不二人選，這幾天總統及賴揆都已當面「勸進」，認為葉擔任內政部長這兩年多的期間，已為內政部業務打下厚實的基礎，在完成階段性任務後，應轉至「新戰場」發揮所長。

高層坦言，教長首先得面臨「管中閔案」的戰場清理，葉俊榮是知名法律學者，府院都會「尊重教育部門的專業處理」。至於先前在野陣營質疑葉俊榮曾在中國授課，與管中閔的情節相符，高層認為，葉俊榮已清楚表達是短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表，與管遭檢舉到中國授課不同。