放假容易 不放更需勇氣

2018-07-12

記者黃以敬／特稿

颱風動態是科學，但放颱風假卻常常是政治問題；而要決定放假較容易，不放假，則需要勇氣。

颱風瑪莉亞快閃掠過北台灣，風雨未造成「天災」，但有逾七百萬人口、同屬一共同生活圈的北北基，卻因颱風假的「一國兩制」打破自二○一二年建立的跨市協調機制，更導致上班上課與通勤大亂象，堪稱「人禍」。

一九九四年前，颱風假由人事總處決定，但動輒全國性放不放假都引罵聲；因此改由縣市依各地實況決定，更因應風雨的地區性差異、因地制宜。

也因颱風假決定不易，訂有停班停課科學性建議基準，包括「平均風力達到七級風或陣風達到十級風」，北北基即訂有雨量「建議不分平地、山地，達到三百五十毫米」等。

北北基的放假亂局，回頭考究氣象局前一晚發布對隔天六時到十二時的風雨預測，基隆與北市都未達放假標準，新北市二十九個行政分區有九區到達標準，包括林口、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮，估計平均風力五到七級、最大陣風八到十級，大多位屬臨海或山區，而人口較集中、占九成的其他二十區則都不達標。

因此三市協調過程中，新北市即一度同意與基隆、台北一起不停班停課，但授權各區長可有彈性決策權。事後來看，這無疑是較恰當的決定；既維持絕大多數北北基居民生活正常運作，也確保高風險地區的安全空間。

但最後新北翻盤決定全市放假，且提前逕自對外宣布，明顯增加基隆及北市決策壓力，更要其他兩個市配合新北作業，難怪兩市跳腳。

颱風假的考量，奠基於對颱風的科學觀測，也須考量於民眾生活圈運作的最大利基，尤其北北基七百萬人口、有年產值估計近三兆的經濟規模。就如柯Ｐ所說，是狗搖尾巴、不應是尾巴搖狗，任何縣市如果為了可彈性處理的小區域、卻無視龐大跨縣市生活圈的正常運作，這個颱風假，就放得像狗狗被尾巴晃到不知方向了。