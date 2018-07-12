郭台強：馬電詢有無興趣買中影

2018-07-12

打臉馬「不清楚股權出售架構」也「未聯繫郭」的說法

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署前天偵結三中案，起訴前總統馬英九等六人，查出馬為出售中影股權，涉嫌低估中影名下華夏大樓、新世界大樓及中影文化城三大不動產價值，更無視價值約十四億元的影片著作權。馬雖辯稱不清楚中影股權出售架構，也未聯繫郭台強購買中影，但這個說法遭郭狠狠打臉，證稱馬確曾致電，詢問他有無興趣購買中影，北檢因而認定馬主導賤賣中影事證明確。

檢方調查，中影二○○五年間鑑價結果，華夏大樓、新世界大樓及中影文化城價值分別為廿．○一億元、十六．五九億元、卅六．卅九億元，但馬等人卻低估三大不動產價值，且未計入影片價值十四億元，算出以每股六十五元出售，造成售出價格差了廿一．八三億元，中投因而損害十八億○二三一萬餘元，涉嫌賤賣。

庭訊時，馬雖辯稱不清楚中影股權出售架構，也未聯繫郭台強購買中影，但其說法卻被前中投公司董事長張哲琛、前立委蔡正元及中影買家郭台強狠狠打臉。

起訴書指出，張哲琛於偵查中供稱，中影股權交易的相關內容，包括買賣價格、支付方式、不動產處分利潤分享機制等，都有向馬英九報告，並以馬的意見作為決策。郭台強也證稱，馬英九曾親自打電話直接問他，對中影公司股權有沒有興趣？

檢認定馬主導賤賣中影事證明確

前立委蔡正元則證稱，馬英九於二○○六年一月曾打電話問他，有沒有找到中影股權的買家，他提到郭台強等人，馬隨即表示由其打電話給郭，他也曾請馬英九有空要謝謝郭台強，因為郭曾告訴他，馬英九在二○○六年一月間的一個飯局中，有當面請郭台強多幫忙。

檢方認為郭台強是由馬英九所聯繫並屬意的中影買家，且馬對於中影股權交易價格、不動產處分利潤分享機制等，均知之甚詳，因此不採信馬之說詞，認定其涉嫌主導賤賣中影股權。