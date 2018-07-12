瑪莉亞進補石門 全台水情轉藍燈

2018-07-12

〔記者吳欣恬、楊心慧、楊綿傑、陳薏云、林曉雲、林欣漢、吳正庭、姚介修／綜合報導〕瑪莉亞颱風快閃掃過北台，所幸未造成農業嚴重災情，台北果菜批發市場蔬菜批發價昨回跌兩成三。石門水庫因颱風帶來降雨，估計入流量可能接近一億噸，水利署將水情燈號調整為正常的藍燈，全台僅剩澎湖仍處水情稍緊的綠燈。

瑪莉亞颱風昨侵襲馬祖後登陸中國，馬祖甚至出現十公尺左右的大浪、東引出現十三級陣風，連江縣政府表示，颱風平均風力達十二級，陣風更達十五級以上，是歷年來侵襲馬祖最強烈的颱風，多處路樹傾倒、鐵皮及招牌掉落，大量垃圾被海浪打上岸邊，還有民宅矮牆倒塌，停泊在北竿鄉白沙港內的漁船「承順號」不敵風浪，只剩駕駛室外露而載浮載沉，所幸沒有人員傷亡。

馬祖史上最強颱 海空復駛時間未定

馬祖昨往返台灣本島的飛機、船隻航班都取消，今天是否復駛，還要視天候狀況而定。

昨天台北果菜批發市場蔬菜批發價較前天下滑兩成三，昨蔬菜到貨量一二六一公噸，比前天少卅三．九％，但每公斤平均交易價廿八．二元，比前天每公斤卅七元下跌廿三．九％。

昨傳統市場菜價皆下跌，攤商熱情叫賣：「高麗菜一斤便宜十元！葉菜類也便宜，快來看看唷！」不過可能因颱風關係，部分攤商未出來擺攤。一早至市場的簡太太表示，原本以為颱風過後菜價會大漲，所幸恢復至颱風前的價格。

農糧署副署長蘇茂祥表示，中南部主要蔬菜產區幾乎沒有受颱風影響，後續蔬果會正常供應。農委會主委林聰賢昨則提醒應注意作物延遲性災損，山區累積雨量多，也應注意延遲性的水土災害。

颱風帶來的降雨，北部的翡翠水庫及石門水庫受惠最多，其中翡翠水庫約一天半的時間已有一千六百萬噸進帳，未來預估還有兩千九百萬噸進帳；石門水庫目前已入流兩千四百萬噸，未來預估還有超過七千一百萬噸進帳，整體進帳逼近一億噸。

根據中央災害應變中心昨天統計，此次颱風造成台北市八人輕傷，多為遭斷裂樹枝砸傷、遭路樹絆倒擦傷或騎車摔車，皆已出院。教育部統計，共有四十所學校傳出災情，以新北市廿一所受災最多，台北市八校、基隆市四校，災損金額初估一○九萬餘元，幸好無人受傷。