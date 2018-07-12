4種未出勤狀況下 「雇主不宜扣薪」

2018-07-12

〔記者李雅雯／台北報導〕根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，當工作地、居住地或上班途中任一轄區宣布停班時，勞工可不出勤。北北基生活圈十一日僅新北市停班停課，台北市、基隆市照常上班上課，勞動部特別說明四種上班情境，提醒勞資注意。

情境一，公司位於台北市，員工來自台北市和新北市：由於新北市宣布停班，居住地在新北市的勞工可不出勤，雇主也可以不給工資；居住地在台北市的勞工則照常出勤，雇主必須給付工資。

情境二，公司位於台北市，但跟著新北市決策全面停班：公司自行決定不開業，拒絕接受勞工提供勞務，居住地在新北市的勞工因新北市停班可不出勤，雇主可不給工資；居住地在台北市的勞工是因為公司不開業而未能出勤，雇主仍需給付工資。

但勞動部強烈建議，遇此情況時，應採一體適用做法，不宜扣發居住地在新北市的勞工工資。

情境三，公司位於新北市，員工有來自台北市和新北市：由於新北市宣布停班，居住地在新北市或台北市的勞工都可以不出勤，雇主也可以不給工資。

情境四，公司位於台北市，勞工居住地在基隆市：居住地在基隆市的勞工前往台北市途中勢必經過新北市，由於新北市宣布停班，勞工可不出勤，雇主可不給工資。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，颱風來襲不可歸責於勞工、雇主任何一方，仍「建議」雇主對因颱風未出勤的勞工「不宜」扣發工資；對停班時仍出勤的勞工給予較好的獎勵措施，竹科就有多個廠商對颱風天停班仍出勤的勞工採取加給工資、提供計程車的車資補貼等獎勵措施。