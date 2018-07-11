涉侵占中影4.3億 蔡正元起訴

2018-07-11

妻子與岳父也被起訴

〔記者溫于德、施曉光／台北報導〕台北地檢署昨同步偵結前立委蔡正元侵占中影四．三億元部分；蔡被控以不法所得清償個人房貸、用於領航基金籌備處經費或裝修豪宅，依背信、業務侵占、洗錢等罪起訴他，其妻洪菱霙與岳父洪信行也被起訴。

起訴書指出，蔡正元做為阿波羅負責人，利用進行中影股權交易及業務上管理阿波羅資金帳戶機會，自二○○七年七月起至隔年一月間，侵占中影公司股款三五八五萬餘元，用於清償個人房貸、領航基金會籌備處經費、競選立委廣告託播費及留存個人帳戶使用等。

此外，二○○九年三月至二○一三年八月間，蔡利用阿波羅為中影股權交易平台機會，在洪菱霙與洪信行幫助下，將阿波羅名下中影一千一百萬股賣出、得款四億餘元，後再陸續挪用二億九八四八萬餘元做為私用。

蔡喊冤 稱絕無背信、侵佔

洪信行為掩飾鉅額犯罪所得，還要求不知情的友人代為兌現阿波羅支票、再以提領現金方式交還，後又將阿波羅支票、混同現金，與另位不知情友人交換支票，再給女兒洪菱霙裝修房屋。檢方認為，蔡意圖為自己不法所有，連同洪菱霙與洪信行共同行使不法，起訴三人。

對於自己及妻子、岳父均被起訴，蔡正元昨天聲明喊冤，指他在本案中絕未構成背信問題，也未侵佔阿波羅資金或背信侵佔領航基金會等情事。他強調，妻子當時只是他的助理，不知道他的資金管理事宜，只是幫忙跑銀行、辦手續，所以不構成背信侵佔；至於岳父則是他的債權人，自己是還錢給岳父，因此岳父也不構成背信侵佔。

檢察官去年七月發動搜索，將蔡正元羈押四個月；蔡被提訊時否認不法，辯稱不但未從中影拿走任何款項，還拿二億元供中影度過危機，是檢察官對他有很多誤解，蔡最終於去年十一月十四日獲具保停押。