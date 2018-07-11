三中案偵結》看中張榮發影響力 馬英九擅將舊黨部賣長榮

2018-07-11

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署昨偵結三中案，起訴書揭露前總統馬英九為角逐總統大位，看中長榮集團創辦人張榮發的影響力，竟擅自將舊中央黨部及中影旗下最有價值的不動產華夏大樓當作交易籌碼，最後華夏大樓沒賣成，反倒害國民黨損失近六億元。

舊黨部大樓 眾多買家屬意

起訴書指出，二○○六年初，包括美麗華集團、中國航運等眾多買家，曾向國民黨表達有意購買舊中央黨部大樓，但馬看上張榮發在政壇上的影響力，且財力豐厚，竟企圖藉由與張榮發進行黨產交易的方式，來擴展其政治影響力，以非常規交易方式包裹賣黨產。

因張榮發較屬意買華夏大樓，馬英九順勢一併推售舊中央黨部大樓，以舊中央黨部大樓廿三億元、華夏大樓廿億元，總價四十三億元的低價，擅自與張約定出售兩大樓。

受馬指示處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清，為使張榮發能順利買下華夏大樓，隨即於二○○六年一月十二日，與當時已包裹買下三中的榮麗公司負責人余建新談判，約定中投從余的手中買回中影股權，金額為十九億餘元。

意圖透過公益 掩飾賤價出售

馬雖與張榮發協商，舊中央黨部大樓全棟只能做為基金會用途，並提供公益事業使用十年，長榮另須提供二層樓供國民黨無償使用十年等，意圖透過公益掩飾賤價出售等不法；但該大樓土地及營建成本便達廿四．八億元，即便依國民黨所提僅可公益使用的條件進行鑑價，市值仍達廿七．九億元，該交易使國民黨蒙受四．九億多元的損失。

國民黨累計損失5.9億

此外，中投將舊黨部大樓賣給長榮後，不到一個月就將中投持有的八十二．五六％中影股份，賣給中影買家郭台強的妻子羅玉珍、中影前副董事長莊婉均等人，中投只向莊婉均收一．五億元簽約金，就同意讓羅、莊及蔡正元進入中影董事會；後來蔡主導中影董事會反對出售華夏大樓給長榮，另外還吸引遠雄集團來參與競標，華夏大樓賣給長榮一事告吹。

張榮發不滿中投未依協議賣出華夏大樓，張扣住原應支付舊黨部大樓尾款的一億元，導致國民黨與長榮之間的交易，累計損失達五．九億多元。