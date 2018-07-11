三中案偵結》不甩侯導、李行陳情 馬英九賤賣中影

2018-07-11

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案，發現馬英九為出脫中影公司，刻意低估中影名下華夏大樓、新世界大樓及中影文化城三大不動產的價值，更無視價值約十四億元的影片著作權，統統打包賤賣。據了解，知名導演侯孝賢、李行都曾為此寫陳情信給國民黨，但都沒有下文。

兩名導盼考量文化資產價值

起訴書指出，中影並非廣電法規定的廣播、電視事業，不受黨政軍退出媒體限制，但中影擁有前台灣省行政長官公署撥歸經營的日產戲院，屬於爭議黨產，馬等人為避免被收歸國有，遂計畫連同中視、中廣股權一併出售折現。

中影二○○五年間鑑價結果，華夏大樓、新世界大樓及中影文化城總價約七十六．五億元。馬等人因看中張榮發的政治影響力，為拉攏他，決定以五十四．七億元價格打包賤賣，價差達廿一．八億元，中投公司占股八十二．六％，因此損失十八億餘元。

據了解，侯孝賢、李行二○○五年底得知國民黨將轉售中影，他們不清楚交易細節，無法預料新東家接手後會如何處理，才會先後寫信向國民黨部陳情，希望多加考量文化資產的價值，建議另建電影博物館，妥善保存三三○部影劇著作。

馬英九曾在中常會上提及此事，但後來不僅沒有下文，隔年四月賤賣中影資產，甚至直接忽略影劇著作的價值，兩位名導的希冀石沉大海，直到檢察官為偵辦三中案搜索國民黨部，找到陳情信，才讓此事得以曝光。