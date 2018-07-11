中影交易案》吳敦義曾憂：銀未入手 貨已失控

2018-07-11

造成中投公司損失18億

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署昨起訴三中交易等國民黨黨產案，北檢調查，中影交易以每股六十五元推估賣價，不僅低估中影三大不動產價值，也沒計算中影所持有的影片等無形資產，造成中投公司損失十八億○二三一萬六六五○元；時任國民黨秘書長的現任國民黨主席吳敦義，也曾在二○○八年七月上簽呈給接替馬擔任黨主席的吳伯雄，表達對中影交易的擔憂。

吳：不合交易原理至明

起訴書提及，二○○八年七月四日，時任國民黨秘書長的吳敦義，曾上簽呈給當時的黨主席吳伯雄，表達他對中影股權交易的意見，當時吳敦義在簽呈中提及：「這就是銀未入手，而貨已失控的情況，其不合交易原理至明」。吳敦義上簽呈表達對中影交易的看法中，另提及「此一回算機制，三年內必將遭受各種魔考…」。

檢方調查，中影遭低估的三大不動產價值，分別為華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，二○○五年六月，鑑價市值分別為二十．○一億元、十六．五九億元、三十六．三九億元；若以每股六十五元出價計算，買方在三大不動產中實際出價僅十五億元、十二億元、二十六億元，對照國民黨的原始鑑價分別為廿億元、十四億元及二十八．五億元，分別出現五億元、二億元、二．五億元的金額落差。

未計價值14億影片著作權

另外，中影的影片著作權，在二○○五年八月間，經鑑價認定價值十四億元，卻未被計入資產。檢方查出，中影是台灣規模最大，且是唯一從製片、攝影棚、沖印、錄音、剪輯、發行到映演機構完整的垂直系統，培養出許多國際知名導演，包括李安、侯孝賢、蔡明亮及楊德昌等人。

檢方查出，二○○五年八月，中影所擁有自製及合製電影影片、紀錄片及電視劇等，共計三百三十部影劇的著作權，市值達十四億元，這些價值不菲的無形資產，都未被列入交易鑑價之中。