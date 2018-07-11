三中案起訴 馬︰不意外 但沒想到颱風天下手

2018-07-11

〔記者施曉光／台北報導〕台北地檢署偵結三中案、舊中央黨部大樓交易案，起訴前總統馬英九等六人，馬英九辦公室昨日先以一紙聲明回應「不意外」，批北檢「甘為政治打手和鷹犬」，馬英九本人接著在個人臉書上貼文回應，「我很平靜，因為這是早已預期之事，只是沒想到會選擇在颱風天下手」。

檢拿今日黨產條例 起訴13年前案子

馬英九還表示，「接下來我們一起奮鬥，到法院為國民黨爭公道，也還我清白」。

馬英九指出，台北地檢署拿今日的黨產條例，起訴他十三年前買賣「準國家資產」（指黨產），以及「其他各種荒誕的起訴理由」，他當然不能接受。

國民黨昨則以「突襲式的宣布」形容，重申本案早已歷經特偵組五任檢察官、三任檢察總長等長達十年偵查結案，確認並無不法，民進黨政府上台之後，卻又重啟調查，難免讓人有政治指揮辦案之感。國民黨呼籲，檢方如果擔任政治勢力的打手，只是羞辱司法獨立與公正的招牌，希望司法明察勿縱，還馬清白。

馬辦發言人徐巧芯則透過新聞稿痛批蔡政府在民調聲望直落、民怨四起的此刻，試圖利用起訴馬英九來轉移執政不佳的焦點。

徐巧芯表示，北檢為了當局的政治意圖，竟然用今日黨產條例的標準，去羅織十三年前還是國民黨的自有合法資產，在起訴新聞稿第一頁中，稱馬英九的犯罪事實是將「性質屬未來依法應歸還與國家之準國家資產」拿去買賣，「請問北檢是神預知十三年後會出現黨產條例嗎？