北檢︰馬主導「天龍八步」 操作三中交易

2018-07-11

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案，發現前總統馬英九位居交易主導地位，涉嫌指示前中投公司總經理汪海清等人，利用極其複雜的「天龍八步」財務操作方式，透過層層債務抵銷及債權轉移手法，讓買家余建新獲取近五億元鉅額價差，並且造成中投公司、光華公司近五億元的財產損害。

余建新不夠資金購中視 為他量身打造

檢方調查，馬、汪及前中投公司董事長張哲琛三人，涉嫌利用黨政軍須於二○○五年十二月廿六日期限前退出媒體經營之名義，包裝掩飾實質以低價及非常規交易方式，出脫具不當取得爭議之黨產，明知當時余建新並無足夠資金，仍為他量身打造「天龍八步」財務操作手法，企圖掩飾低價出售中視股權。

檢方發現，「天龍八步」為中投公司人員所命名，實際名稱為「非常規之華夏公司債權債務執行方案」，就是假裝以華夏公司名義包裹出售中視、中廣、中影給余建新，但實際上卻只賣中視給余，中廣及中影則利用債務抵銷及債權轉移方式分別賣出；因此，「天龍八步」可謂貫穿三中案的關鍵犯罪手法。

汪海清等設計「天龍八步」仍認涉背信

「天龍八步」規劃步驟可概分為三部曲。首先，由中投買回華夏所持有的中影股權，華夏收到錢後，部分用來購買中廣所持有的中視股權，使華夏持有的中視股權從卅三％上升至余建新意圖購買的卅七％，部分的錢則用來清償華夏對金融機構的債務，中投另陸續買回華夏的其他資產。

接著，透過層層的債務抵銷及債權轉移方式，將華夏的債務全數軋平，華夏最終資產僅剩下中視股權；最後，使余建新所有的榮麗公司，得以每股六．五元，低於市場價格每股十元的價差，購得中視卅七％股權，換算下來圖利余建新約四．八億元。

檢方指出，汪海清等人設計出「天龍八步」手法，企圖合理化非常規交易，但汪仍認為此舉涉及背信，曾向馬英九等人表示：「整個交易流程中，因為我們一直轉、一直轉，會把架構弄得很複雜…比較不會讓有心人士抽絲剝繭…談判的時候…要求我們把整個架構全部寫清楚…最後的結果就會被抓到！」

馬聽聞後，原本建議雙方回復正軌交易，但余以交易破局可能引發政治效應威脅，馬竟態度軟化，轉而表示希望續行協商，不再主張回復原狀。

檢方估計，馬、張、汪等人執行「天龍八步」財務操作，使榮麗透過華夏以每股六．五元的不合理低價，間接取得中視公司股權，使中投、光華公司遭受四億九四三○萬四三九七元的重大損害。