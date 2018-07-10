民政府吸金7.7億 起訴6人

2018-07-10

林志昇夫妻 涉嫌組織犯罪

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「台灣民政府」六十七歲秘書長林志昇、五十一歲妻子林梓安等人，涉嫌虛構「美國軍政府」將接管台灣，如「政治老鼠會」吸金超過七億七千餘萬元，林志昇夫妻豪宅衣櫃在五月間還被搜出一億三千萬元現鈔，桃園地檢署昨天偵結，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法罪嫌，起訴林志昇夫婦等六人。

被起訴另四人為台灣民政府中央會館建物及土地所有權人七十九歲的游象敬、五十四歲「財務大臣」葉碧蓮、七十八歲的「中央國務院內閣總理大臣」蔡財源、六十七歲的「財務大臣」許義明；在押的林志昇夫婦與游象敬昨移審桃園地院，晚間林志昇夫妻裁定續押，餘開庭審理中。

政治老鼠會 315名被害人舉發

起訴指出，林志昇曾擔任天府建設公司負責人、興辦上海太平洋職業學校、擔任環球電視總經理，二○○五年經人介紹認識台灣女婿、美籍人士何瑞元，成立「台灣民政府」之初，引用何提出的「台灣仍是美國佔領地」論述，吸收不少年輕族群，但林志昇發現「美屬」論述不夠吃香，考量台灣曾為日治，修正為「日屬美佔」論述，果然很對中、高齡族群的胃口，吸引不少單筆一、兩百萬元的捐款。

林家豪宅衣櫃 搜出1.3億現鈔

林志昇等人並聲稱「美國軍政府」將接管台灣，以發行身分證、車牌、旅行證及課程等吸金，近年因美軍接管屢無下文、被成員質疑，改以「控美案」安撫，卻都被美國法院駁回，又改與公關公司合作組織美國參訪團。

另有成員指控民政府宛如「政治老鼠會」，目前已有三一五名被害人出面舉發；桃檢兩個月來傳訊四百多名證人，比對查扣的帳冊、檔案及外部金流。檢方說，林志昇夫婦雖否認犯行，但檢方發現夫婦倆曾將錢用於自身官司的和解，甚至支付住家管理費。

檢方認為林志昇夫妻等六人以「台灣民政府」名義涉嫌詐欺洗錢，並涉及「組織犯罪防制條例」主持、操縱、指揮、參與犯罪組織，六人另被控違反國家安全法、槍砲條例，經查未構成犯罪。