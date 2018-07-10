民進黨授旗 劉櫂豪領軍要翻轉台東

2018-07-10

〔記者張存薇／台東報導〕點燃年底五合一選舉戰火，民進黨台東縣十八名參選人昨天齊聚聯合造勢，由民進黨中央黨部秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文授旗為參選人打氣，縣長參選人劉櫂豪、台東市長參選人洪宗楷、卑南鄉長參選人許文獻及多位縣議員、代表與村里長參選人誓言團結一心、翻轉台東！

18名參選人齊聚聯合造勢

陳明文說，以前台東是民進黨沙漠，劉櫂豪形象佳，是個好人才，長期為台東努力打拚，希望他發揮母雞帶小雞的功能，而其他參選人也能小雞挺母雞，讓年底選舉一定贏！

洪耀福讚許劉櫂豪是深根台東的原生種，經過十多年努力已變成大樹，勉勵他像桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌一樣突破艱困選區，改變台東。

四年前民進黨在台東縣共有五人參選，今年徵召及提名暴增至十八人，除縣長、鄉鎮市長及台東市民代表均有人選，包括蘭嶼鄉也突破國民黨一黨獨大的局面。

劉櫂豪五度叩關縣長寶座，他說，從二○○五年第一次參選迄今已十三年，讓他了解這塊土地與族群的需要，民進黨在台東積極培育年輕世代，也希望台東成為讓人實現夢想的地方，在年底這關鍵的一戰，團結為台東、開創新未來。

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陳明文