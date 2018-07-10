新北市長選戰 蘇貞昌組「北斗七星陣」

2018-07-10

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天中午邀請新北市黨籍立委餐敘，討論新北選情。出席的立委有高志鵬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌六人及市議員沈發惠；立委呂孫綾、林淑芬、吳琪銘三人因為出國而未參加。蘇貞昌會後表示，將由立委組成發言人群，由最資深的高志鵬擔任召集人。

邀立委組發言人群

高志鵬表示，新北市幅員廣大，每位立委各據一方，在立法院也有各自耕耘的項目，整個組合起來可以變成最好的陣法，同心協力就像武俠小說裡的「北斗七星陣」一般，發揮雙倍、甚至七倍以上的輔選效果，一起來打全台灣最矚目的選戰。

蘇貞昌競選辦公室表示，目前確定擔任發言人的有高志鵬、羅致政、江永昌及沈發惠，三位未出席的立委要再徵詢意願，現任的發言人黃韋鈞也是發言人群組的一員。

媒體詢問蔡英文總統何時到新北站台？蘇貞昌說，一切尊重黨中央的安排；羅致政指出，蔡總統會在最重要的時刻，配合全國布局的最好時機到新北市加持，中央地方一條心。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨晚與前內政部長李鴻源同台。對此，蘇貞昌受訪時頗有弦外之音，他表示候選人希望拉到各方力量支持是很正常的，有些人是基於禮貌，他會努力盡量拉到支持的力量，最後才知輸贏，就像世足賽一樣。

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高志鵬