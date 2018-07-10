新北市長選戰 侯友宜藍橘整合有譜

2018-07-10

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨晚在泰山區舉辦市政說明會，前內政部長李鴻源、親民黨立委李鴻鈞兄弟原本要連袂站台輔選，但李鴻鈞後來缺席。李鴻源表示，如果民進黨在今年底大勝，政策會更荒謬，若侯友宜選上新北市長，他願意無償擔任市府顧問，協助推動防災型都更等。

獲李鴻源站台相挺

侯友宜昨晚和國民黨市議員宋明宗在泰山國小舉辦市政說明會，傳出李鴻源、李鴻鈞兄弟會同台力挺，外界解讀為「藍橘整合」，且李鴻源在國民黨內初選時，曾為前縣長周錫瑋站台。但李鴻鈞後來臨時缺席。

李鴻源致詞時批評民進黨執政不力，表示新北需要有擔當、有執行力的市長，新北市才能翻轉，並承諾在侯友宜當選後，願意無償擔任市府顧問，並送上象徵「選情長旺」的鳳梨給侯友宜；侯再三感謝李鴻源的支持。

對於胞弟李鴻鈞為何缺席？李鴻源笑說，李鴻鈞有其他事情，「他也不需要告訴我原因吧？」他並說，在李家「媽媽最大」，連媽媽李子美都到場了，他自己也來了，弟弟有沒有出席不重要。

李鴻源表示，和侯友宜認識很久，他站在新北市民的立場，綜合各方考量，有義務站出來相挺。侯友宜說，與李鴻源、李鴻鈞兄弟是多年好友，市政協調溝通必須麻煩他們指導和協助，只要理念相近，都歡迎一起為市民努力。