百里侯大戰》國民黨PK小組啟動 民進黨中央助選團下鄉

2018-07-10

〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕年底百里侯選戰逐漸升溫，除了各路參選人短兵相接的肉搏戰外，為擴大地方執政版圖，民進黨與國民黨也展開助選兵團大作戰，除了各級輔選團隊外，空中火力的文宣戰，也是藍綠兩軍的攻防焦點。

16位前藍委參戰 開發攻擊議題

因應年底九合一大選，國民黨政策會執行長、黨團總召林德福昨召集「ＰＫ小組」在國民黨智庫召開首次會議，宣示輔選列車正式啟動，而由十六位前立委組成的「政策會副執行長團」，將負責為選戰的政策面添加柴火，宣示增援火力的輔選列車正式啟動。

國民黨副主席兼秘書長曾永權強調，委以重任的十六位前立委不是「生力軍」而是「火力軍」；林德福指出，由政策會、黨團與智庫架起的三方平台會議，正式升級為二○一八選戰ＰＫ小組。十六位前立委將與現任立委、智庫腦力激盪，開發攻擊議題，複製二○○七年成功的選戰模式，及時發動對蔡政府各項「失政」攻勢。

即將接任立院黨團總召的立委江啟臣表示，下會期的黨團將定位為「輔選黨團」，把空污、食安等民生議題在中央凸顯出來，全力奧援選戰。

綠委任務分配 拉抬選區參選人

面對在野國民黨的火力攻勢，民進黨中央除了安排黨工進駐各地團隊，還要組成「中央助選團」，從中央、地方串聯拚選舉，由黨務主管包括秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青等到各地助選；此外，黨內立委也做好任務分配，不只要幫忙自身選區的縣市長參選人，還要同時拉抬縣市議員參選人。

民進黨在二○一四年縣市長選舉也曾組中央助選團，訴求「從地方開始贏回台灣」，到各縣市助講、開唱或宣傳政績。洪耀福上週於黨中央內部會議，宣布正式進入選戰狀態。除了中央助選團，黨中央也正籌組中央選戰團隊，針對「陸戰」的組織、社團，以及「空戰」的政策、文宣、文稿等提供實際協助，為各參選人助攻。

面對國民黨將主打空污、食安議題，民進黨中央早已備戰，今年初即請黨籍立委鄭運鵬、吳思瑤、Kolas Yotaka、蔡適應等有實際選戰經驗者出任發言人，以「民眾能理解的話」為政策辯護。

因應網路謠言，民進黨中央官網也設置「謠止步」謠言澄清專區，以簡易的圖文說明謠言，除了民眾能上網查閱，也做為政府機關及各地民意代表澄清辯護的「子彈」。